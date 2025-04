Il lungo addio al Papa. Don Tofani dal Brasile. Il toccante messaggio: "Ha dato dignità a tutti"

L’ultimo messaggio ’pistoiese’ per la morte di Papa Francesco arrivare da parte di don Paolo Tofani, parroco di Santomato e San Piero Agliana. E per la precisione arriva dal Brasile, dalla diocesi di Manaus, dove il sacerdote si trova in missione in questi giorni. "Parlare di Papa Francesco e parlarne bene lo fanno tutti oggi – scrive don Tofani –, perfino quelli che lo hanno sempre contestato e ignorato e ora piangono lacrime di coccodrillo. Io vorrei ricordarlo oltre che per il suo impegno per la pace, per la giustizia, per la fraternità, per il dialogo, per stare sempre dalla parte dei poveri, per dare dignità a tutti, anche per l’importanza di riflessione per la chiesa. Non ha portato tesi progressiste e rivoluzionarie – osserva - ma ha fatto capire tante cose su come vivere nella chiesa. Prima di tutto un modo sinodale di fare chiesa: non solo i vescovi e i preti a decidere ma il popolo di Dio, i laici con vere responsabilità. Da una chiesa solo gerarchicamente una chiesa popolo. Una chiesa accogliente e in uscita è non una chiesa delle sacrestie. Una chiesa che deve solo servire e non di potere. Una chiesa non solo per i poveri ma povera. Una chiesa non più clericale ma che sa dialogare con tutte le diversità religiose e laiche senza pregiudizi. Una chiesa che si incontra con tutti anche con chi vive con diversità sessuali e ideologiche. Una chiesa in cui il ruolo delle donne diventi sempre più decisivo profetizzando altre ministerialità, anche se su questo punto poteva dire di più sul diaconato femminile. Una chiesa che vive con gioia la fede e fraternizza".

In proposito don Tofani ricorda i documenti di Papa Bergoglio "Evangeli gaudium" e "Fratelli tutti" e prosegue: "Una chiesa che guarda avanti anche confrontandosi sull’importanza dei social e l’intelligenza artificiale. Ci ha insegnato così a noi cristiani ad essere chiesa dove conta di più la misericordia, la compassione, la tenerezza che il rigore morale. Non so se ce la faremo ad essere cosi, ma da parte mia e delle mie comunità parrocchiali - conclude don Paolo - un grazie infinito per quello che sei stato e hai fatto per la chiesa e le chiese tutte e per l’umanità".

Oggi, in occasione dei funerali del Papa, l’invito di Confcommercio: luci spente nei negozi e nei pubblici esercizi associati. "Un modo per partecipare al lutto nazionale e per esprimere un tributo rispettoso nei confronti del Santo Padre – spiegano –, in un momento così importante per la nostra storia collettiva".

Piera Salvi