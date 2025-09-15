La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
La politica disarmi le parole
Pistoia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto gioielleriaElezioni ToscanaAffitto impossibileIncidente mortaleCapannina ArmaniFiorentina Napoli
Acquista il giornale
CronacaI giovani seminaristi ordinati in Cattedrale
15 set 2025
GIOVANNA LA PORTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. I giovani seminaristi ordinati in Cattedrale

I giovani seminaristi ordinati in Cattedrale

Un dono straordinario per la diocesi di Pescia. Così monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia, ha definito l’ordinazione...

Da sinistra Francesco Matteoni e Matteo Nincheri che ieri hanno ricevuto dal vescovo l’ordinazione presbiterale e diaconale

Da sinistra Francesco Matteoni e Matteo Nincheri che ieri hanno ricevuto dal vescovo l’ordinazione presbiterale e diaconale

Per approfondire:

Un dono straordinario per la diocesi di Pescia. Così monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e Pescia, ha definito l’ordinazione presbiterale a Matteo Nincheri e quella diaconale a Francesco Matteoni. La celebrazione si è tenuta ieri pomeriggio nella Cattedrale di Pescia. Una funzione emozionante, avvenuta di fronte alla chiesa gremita. Decine di persone in piedi e almeno tre parrocchie in festa. A sostenere don Matteo c’erano la vecchia parrocchia di Altopascio e l’unità pastorale di Santa Maria Assunta e Sant’Antonio, con il gruppo giovani che non ha perso neppure una parola né un gesto. Simbolico l’offertorio, affidato ai genitori di Matteo. E poi tanti i sacerdoti particolarmente coinvolti: don Mario, don Valerio, don Stefano, don Gianluca, don Paolo, don Francesco, don Luigi. E non poteva mancare il vescovo emerito Roberto Filippini. Sotto la sua ala sono cresciuti Matteo e Francesco. Era dal 2017 che nella diocesi di Pescia non veniva ordinato un presbitero. Almeno 400 persone presenti. "Nei tempi difficili che stiamo attraversando, la chiamata che il Signore - ha detto Tardelli - fa a due nostri giovani a seguirlo da vicino per essere Lui in mezzo alla gente, per aiutare gli altri ad incontrare Lui, per portare la buona notizia del Vangelo a tutti gli sfiduciati di cuore e al mondo intero, è motivo che ci spinge a cantare di gioia". Parole profonde, quelle del vescovo, che racchiudono tutta la ricchezza spirituale di questo momento.. Entrambi i giovani provengono dalla parrocchia di San Jacopo di Altopascio, realtà viva e feconda che ha saputo accompagnarli fin da ragazzi. Qui, fin dalle scuole elementari, Matteo e Francesco hanno partecipato ai gruppi giovanili, ai campi scuola estivi, ai momenti di preghiera e di formazione, sempre accompagnati dalla guida attenta e paterna di don Bruno De Rosa. È stato in questo terreno fertile che la loro vocazione ha trovato spazio per crescere.

Giovanna La Porta

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione