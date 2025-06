Tutto pronto per la “Giornata degli oratori“. I giovani pellegrini incontrano il vescovo

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista della nuova edizione della Giornata degli oratori dal titolo ‘Pellegrini di speranza’ organizzata dalla Diocesi di Foligno attraverso il Coordinamento diocesano Oratori. Mercoledì prossimo alle 9 i ragazzi e le ragazze degli oratori parrocchiali delle due Chiese sorelle di Foligno e di Assisi - Gualdo Tadino - Nocera Umbra s’incontreranno a Foligno per vivere un momento collettivo di festa. Esplorando alcuni luoghi significativi della città della Quintana come la Chiesa di San Giacomo, la Chiesa di San Francesco, la Chiesa di S. Maria Infraportas, la Chiesa San Paolo, la Cattedrale San Feliciano, i giovani , dopo l’accoglienza, si cimenteranno con giochi, balli e canti ma soprattutto con l’attività laboratoriale delle bandiere dal titolo ‘Sventoliamo la creatività’. A seguire, come pellegrini transitando nelle vie del centro storico, alle 12 a conclusione della Giornata, si recheranno in Cattedrale per incontrare il vescovo Domenico Sorrentino e per rendere omaggio a San Feliciano vescovo, patrono di Foligno, attraverso la sfilata simbolica delle proprie bandiere. A salutare i giovani pellegrini il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore ai servizi sociali con delega alle politiche giovanili Lorenzo Schiarea.

"L’oratorio estivo - sottolineano Anacleto e Ivana referenti del Coordinamento diocesano oratori - è sempre una grande opportunità per ragazze e ragazzi di crescita, sia umana che spirituale, e dove si possono vivere momenti di gioco, dinamiche di gruppo, accompagnati da numerosi educatori e animatori, anche giovanissimi, che prestano il loro servizio gratuitamente. Il confronto, tra di loro e con gli animatori, permette di ri-costruire un’alleanza educativa che, altrimenti, rischierebbe di perdersi e che invece è fondamentale per tessere relazioni vere".