Forza Italia fa scudo su Bojola: "Nessun gesto contro le donne. È stata tutela dei beni pubblici"

Alessandro Sabella, Giulia Fondi, Anna Bruna Geri, Vittorio Sgobba, Elisa Pirrotta e Massimo Zucchelli saranno com’è noto i candidati al consiglio regionale per Forza Italia-UDC, a sostegno della candidatura a presidente della Regione di Alessandro Tomasi. E ieri, è stata inaugurata la sede del comitato elettorale, in via degli Orafi. Presenti tra gli altri, all’inaugurazione, anche il sindaco di Agliana Luca Benesperi ed il presidente del consiglio comunale di Serravalle, Roberto "Roy" Bardelli. "C’è stato l’entusiasmo del debutto, l’accoglienza calorosa di chi ha voluto testimoniare la propria amicizia a chi si spende per la comunità – hanno commentato gli esponenti di Forza Italia presenti - la sede del comitato elettorale resterà aperta alcune ore ogni giorno per chiunque voglia dare la propria adesione o ricevere informazioni".

L’inaugurazione è arrivata casualmente nelle ore immediatamente successive al nuovo "caso Bojola", che ha suscitato polemiche da parte delle forze politiche di centrosinistra. Il consigliere forzista, infatti, si è vantato sui social di aver rimosso i fazzoletti viola apposti in piazza della Sala da ’Non una di meno’ in ricordo delle vittime di femminicidio. In difesa di Bojola sono intervenute le forziste di Azzurro Donna, il movimento interno a Forza Italia a sostegno delle donne. "Siamo convinte che l’agire del consigliere non fosse rivolto contro il senso dei panni appesi e tanto meno contro le donne – ribattono –. Anche noi abbiamo lavorato affinché fossero perseguite le mutilazioni genitali femminili, abbiamo fatto incontri per sensibilizzare contro le storture che si verificano nella valutazione delle condizioni delle vittime di violenza, anche nelle aule dei tribunali, abbiamo affermato con forza la parità dei diritti delle donne in politica, sul posto di lavoro e nella famiglia. Vogliamo anche noi ricordare le vittime di femminicidio e piangere proprio come sorelle la loro sorte, ma se una nostra sorella appende un simbolo del suo amore e della sua misericordia in uno spazio pubblico, per testimoniare al mondo il suo sdegno e il rispetto che si deve all’integrità fisica delle persone e alla loro libertà, alla fine della cerimonia lo riprende e lo porta a casa. Il consigliere Bojola è stato aggredito con una incredibile violenza verbale e fatto oggetto di valutazioni che gettano discredito sulla sua azione politica, portata avanti negli anni anche ai massimi livelli con competenza e serietà – concludono –, quando quel che ha fatto è stato solo rendere la sua integrità a un bene pubblico".

Nell’occasione è stato lanciato anche un appuntamento fissato per domani alle 18, al circolo MCL San Biagio: la presentazione del libro di Giorgio Mollo "Cattolici al Centro", al quale interverranno il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, l’ex-ministro Carlo Giovanardi, Giovanni Pallanti (ex-dirigente della Democrazia Cristiana in Toscana) insieme a Guglielmo Borri vice-presidente nazionale MCL.

Giovanni Fiorentino