Carone riaccende la stagione del Santomato

Una delle "piazze" del live più attive di tutta Pistoia e sicuramente di tutta la Toscana. Dopo la meritata pausa estiva riparte con più carica che mai la nuova stagione del Santomato Live Club, sedicesimo anno di un progetto che si è conquistato sempre più spazio sulla scena musicale e di spettacolo. Due le serate speciali destinate ad anteprima, in programma venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025, pensate per ritrovare l’energia del pubblico e scaldare l’atmosfera in vista del grande inizio ufficiale di giovedì 25 settembre. L’impostazione della stagione che sarà diretta come sempre dall’anima del Santomato che è Tony De Angelis parte sempre dalla considerazione che il Santomato Live non è solo un palco ma un punto d’incontro, una comunità che vive di musica e che negli anni è diventata una vera e propria famiglia per artisti e spettatori. Il viaggio ricomincia quindi il 19 settembre e sarà il giovane cantautore Pierdavide Carone che accenderà questa nuova e promettente nuova stagione. Reduce dall’ultima vittoria televisiva al talent di Rai1 "Ora o mai più", Carone è in giro per l’Italia da mesi con il suo "Non ce l’ho con te tour ‘25" che il pubblico ha seguito molto numeroso in ogni data. Conosciuto al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione nel 2010 alla nona edizione del talent show di Maria De Filippi, "Amici", dove si è classificato terzo aggiudicandosi il premio della critica, Carone è poi approdato sul grande palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Il brano "Nanì" è stato il risultato di un intenso lavoro artistico portato avanti insieme al grande Lucio Dalla e gli è valso il quinto posto nella classifica finale. A ‘far rumore’ tra le sue canzoni, il brano "Caramelle" cantato insieme al gruppo Dear Jack dedicato alla delicatissima questione della pedofilia.

Di quest’anno è la sua partecipazione al talent condotto da Marco Liorni, "Ora o mai più", come anche il premio della critica quale miglior canzone alla prima edizione del San Marino Song Contest. Nel concerto pistoiese, di tipo unplugged nel quale sarà accompagnato da Davide Gobello (opening act di Ella Codesta), Carone assicura atmosfere intime e coinvolgimento, proponendo un repertorio misto, tra inediti e cover scelte personalmente. L’evento al Santomato è in collaborazione con Look My Art; info e prenotazioni allo 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004. Ma le anteprime come detto sono due: a completare la proposta c’è la serata del 20 settembre, sabato: sarà la volta dei Jackson One, show tributo al grande Michael Jackson con il frontman Andrea Imparato. La stagione entra nel pieno il 25, 26 e 27 settembre secondo la classica formula. In cartellone rispettivamente "Hit the stage" ovvero lo show condotto dagli allievi della masterclass, il Lucio Battisti Tribute Show con Leandro Ghetti, Andrea Adami, Rudi Caldesi e Mirko Bicchi, e Rock in movie, ossia tutto il rock dei film, spettacolo ben noto e amato dal pubblico del Santomato e non solo.

l.m.