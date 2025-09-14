Civici per Tomasi esclusi: "Irregolarità nelle firme". Già depositato il ricorso

Un colpo di scena con annesso giallo che si risolverà entro lunedì sera sconquassa il giorno del deposito delle firme e della documentazione necessaria per presentare le liste, con annessi candidati, per le prossime elezioni Regionali: a Pistoia, proprio nella città del sindaco e dove l’esperimento civico è partito e si è radicato, almeno per il momento la lista "È ora! Lista civica per Tomasi presidente" è stata esclusa dalla competizione elettorale.

Un fulmine a ciel sereno che emerge dal verbale del Tribunale che doveva controllare l’effettiva validità di liste, simboli e candidati in vista del voto del 12 e 13 ottobre prossimi. Pressoché immediata, dopo la pubblicazione del verbale con le motivazioni a riguardo, la presentazione del ricorso, che potrà essere ulteriormente integrato nella giornata di oggi e che sarà discusso dal Tribunale nella giornata di lunedì per arrivare alla decisione finale.

Nel concreto, è stata rilevata l’irregolarità di numerose pagine di firme raccolte (erano oltre mille, complessivamente) per arrivare al numero necessario per poter competere nella prossima tornata elettorale: il totale "approvato" si ferma a quota 340, non sufficiente.

Sono diverse le tipologie di errore ravvisate: la prima è la mancanza della data e del luogo di raccolta delle stesse, senza peraltro aver indicato il nome del Pubblico ufficiale; la seconda è la mancanza di una firma leggibile dello stesso e la terza l’assenza di valida autenticazione degli elettori che hanno sottoscritto l’appoggio alla composizione della lista. Pertanto, applicando le specifiche leggi e regolamenti si arriva ad annullare la sottoscrizione senza dimenticare la rilevazione che, in uno degli elenchi consegnati, ci sono quattro persone che non risultano in possesso del certificato di iscrizione alle liste elettorali.

Un grattacapo di non poco conto che lascia sgomenti i promotori pistoiesi di "È ora", con in testa il capolista Fabio Raso, e che rischia di creare un ulteriore problema al candidato Governatore, e sindaco uscente, Alessandro Tomasi il quale, fin dal suo momento della discesa in campo, ha sempre affermato di credere convintamente nel risultato che la lista civica potrà avere nelle urne, proprio come successo nelle sue precedenti vittorie alle amministrative pistoiesi. Ricordiamo che il listino provinciale di "È ora!" è composto da Fabio Raso, capogruppo di "Avanti Pistoia" in consiglio comunale, l’assessora comunale di Agliana Ambra Torresi, Marco Bartolomei, Stefania Nerozzi, Federico Bonechi e la quarratina Giulia Cialdi.