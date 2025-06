Giochi ed eventi con le attività di Giocaconisa

Sabato di festa a Marliana. Una novità assoluta per il comune che, il 21 giugno, ospiterà l’Associazione Giocaconisa per una serata ludica nei locali dell’ex-Contentitore Commerciale di via Mammianese, 325 in località Panicagliora. A partire dalle 20,45 e con ingresso libero, adulti e ragazzi potranno cimentarsi con tantissimi giochi di varia durata e difficoltà, alla presenza di dimostratori. Per i più piccoli ci sarà uno spazio riservato con teatro Kamishibai. Soddisfatta la presidente Federica Rocchi: "Siamo molto felici di questa nuova esperienza insieme al Comune di Marliana. La nostra associazione si pone come obiettivo principale la diffusione dei giochi da tavolo come strumenti di condivisione e socializzazione. Alle nostre serate possono partecipare tutti, grandi e piccoli, famiglie e gruppi di amici, esperti e meno esperti. Vi aspettiamo per una serata divertente e ricca di sfide!". Giocanisa è un’associazione culturale nata nel gennaio del 2024 e con sede a Serravalle Pistoiese. Le serate ludiche sono a carattere totalmente gratuito. Per info è possibile contattare il numero telefonico 3281135892. L’associazione crea momenti di aggregazione per tutte le famiglie del territorio.

Non ha scopi di lucro e le serate sono totalmente gratuite. Giocaconisa si pone l’obiettivo di promuovere l’universo dei giochi da tavolo adatti a bambini e adulti. Di recente Marliana è diventato comune cardioprotetto. Un valore aggiunto per i grandi eventi. "Si tratta dell’installazione di 5 defibrillatori - spiega il sindaco Federico Bruschi - più due ulteriori che saranno installati a breve nelle principali frazioni". Giovanna La Porta