Cinque musei in un castello

Dopo il grande successo di ‘Divertiamoci imparando’, la formula didattica promossa dal Comune della Spezia attraverso i Servizi culturali durante la stagione 2024-2025, i musei e le biblioteche continueranno a promuovere la cultura attraverso il gioco e i laboratori anche durante l’estate. Torna infatti anche quest’anno, ma in una formula rinnovata e più estesa coinvolgendo anche le biblioteche, ‘5 musei e 4 biblioteche in un Castello’, con eventi da domani all’8 agosto, dal lunedì al venerdì, con una serie di attività e laboratori per i bambini dai 6 agli 11 anni, per divertirsi con l’arte e la creatività e promuovendo la lettura. Tutte le giornate, dalle 8.30 alle 13, si svolgeranno al Castello San Giorgio offrendo l’opportunità di sfruttare le terrazze e il parco.

Non solo, gli appuntamenti proseguiranno anche dall’1 al 13 settembre con laboratori estivi speciali sulle mostre sulla meraviglia del Museo Lia e del Museo Etnografico. La prima settimana sarà a cura del Museo del Castello San Giorgio, dal 12 al 20 giugno con laboratori sulla storia antica dalla Preistoria al Medioevo; la seconda settimana sarà curata dalla Palazzina delle Arti e Museo del Sigillo, dal 23 giugno al 27 giugno; la terza settimana toccherà al Camec, dal 30 giugno al 4 luglio, con laboratori dedicati all’arte contemporanea; alla quarta settimana penserà il Museo Etnografico, dal 7 all’11 luglio, con laboratori dedicati alle tradizioni locali; infine, la quinta settimana sarà a cura del Museo Lia, dal 14 al 18 luglio, con laboratori dedicati al museo.

Nella seconda parte di luglio, dal 21 luglio fino all’8 agosto, i laboratori saranno curati dal Sistema Bibliotecario Urbano, finalizzati a promuovere la lettura con anche con un focus speciale su Harry Potter. A settembre, dall’1 al 13, i laboratori estivi al Castello San Giorgio tornano con dei focus sul tema della ‘meraviglia’ a cura prima del Museo Etnografico e a seguire a cura del Museo Lia. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata telefonicamente allo 0187-751.142, o scrivendo una mail a [email protected]. Nella mattinata sarà offerta la merenda ed in caso di allergie o intolleranze alimentari, è necessario segnalarlo nella prenotazione. I bambini dovranno indossare abiti comodi ed un cappellino. La tariffa giornaliera per partecipare è di 20 euro a bambino (una settimana a 80 euro).

Marco Magi