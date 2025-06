Via alla Pistoia-Abetone. Già settecento gli iscritti

Tutto è pronto per la 48esima edizione della Pistoia-Abetone, l’ultramaratona di 50 chilometri che domenica 29 giugno metterà a dura prova gli oltre 700 tra uomini e donne (iscrizioni aperte fino al 22 giugno), che saranno al via in Piazza del Duomo. Un appuntamento che da quasi cinquant’anni rappresenta un fiore all’occhiello della provincia di Pistoia e richiama ogni anno atleti e atlete provenienti da ogni parte del mondo. Anche nel 2025 l’edizione è stata affidata all’Asd Silvano Fedi, che si è avvalsa della preziosa collaborazione della Provincia e dei Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano.

"Arrivare a questo appuntamento ci ripaga di tutti gli sforzi fatti – ha detto Luca Marmo, presidente del Comitato organizzatore e della Provincia di Pistoia, presentando l’evento ieri mattina, nella sede del Comitato–. La Pistoia-Abetone è ben più di una semplice corsa, è un evento dal grande valore sociale e partecipativo e lo dimostrano le tante iniziative collaterali che faranno da cornice alla gara".

Il via della gara è previsto alle 7.30 da Piazza del Duomo, col percorso che si snoderà ben presto lungo la Statale 66, fulcro della competizione. La prima salita porterà a Le Piastre, poi ecco un tratto di discesa prima dell’arrivo a San Marcello, sede del traguardo intermedio competitivo al 30° chilometro. Da lì, nuova discesa verso Mammiano prima dell’infernale salita che porterà al traguardo di Piazza delle Piramidi, nel cuore dell’Abetone. Come di consueto, i percorsi affrontabili saranno cinque. I due ‘classici’ sono la 50 chilometri Pistoia-Abetone e la 30 chilometri Pistoia-San Marcello, mentre la Free Walking è una camminata di 20 chilometri da San Marcello all’Abetone. Spazio anche al trekking, con la traversata notturna dal rifugio Portafranca all’Abetone e al Quarto Traguardo (3 chilometri da Le Regine all’Abetone), riservato a diversamente abili e accompagnatori. Parte attiva dell’organizzazione è stata l’associazione Ets “Regalami un sorriso“, che da oltre dieci anni collabora alla Pistoia-Abetone coniugando sport, passione e impegno sociale. Attraverso la commercializzazione delle fotografie di gara, “Regalami un sorriso“ ha utilizzato il ricavato per acquistare e donare un defibrillatore alla Misericordia di Cireglio: è stato l’apparecchio numero 208. Tra i protagonisti anche gli studenti della 4B, indirizzo design del gioiello, del Liceo Artistico Petrocchi di Pistoia, i quali, coordinati dal professore Davide Modesto, hanno creato la proposta per la medaglia dell’edizione 2025 della Pistoia-Abetone. L’opera consiste in una medaglia con delle parti che fuoriescono dalla solita forma circolare, ovvero il campanile del Duomo di Pistoia e una delle Piramidi di Abetone, che rappresentano l’inizio e la fine della Ultramaratona, collegate dal profilo altimetrico del percorso, reso in rilievo.

Michele Flori