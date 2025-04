Auto sportive. Memorial: "Fabio Danti"

Appuntamento domenica 8 giugno per la prima edizione del ‘Memorial Fabio Danti’, raduno di auto e storiche sportive moderne organizzato dall’associazione Fabio Danti con il patrocinio del Comune di Abetone Cutigliano e dell’Automobile Club Pistoia e in collaborazione con Avis Comitato Montagna pistoiese e Aci Sport. Il programma prevede alle 9 il ritrovo e il ritiro numeri al piazzale Fabio Danti a Ponte Sestaione, mentre a seguire ci sarà la presentazione delle auto e la partenza alla volta di Abetone. Alle 10.30 la visita la museo dello Sci di Abetone e a seguire aperitivo e spostamento a Cutigliano. Alle 12.30 tutti i partecipanti si troveranno al piazzale Massimo Braccesi per salire in funivia alla Doganaccia dove si terrà il pranzo alla Grande Baita e a seguire la premiazione del raduno. Alle 17, poi, il rientro in funivia a Cutigliano, dove si terrà la visita al centro storico e una degustazione di prodotti della castanicoltura. Il costo dell’iscrizione per l’auto è di 20 euro, mentre quello completo è rispettivamente di 80 euro (2 persone) o 40 euro (1 persona). Il terzo e il quarto membro dell’equipaggio pagano 35 euro a testa, mentre i ragazzi fino a 14 anni 25 euro. Per regolamento e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o telefonare al 338.5306066 (Graziano) o 392.9394749 (Romano). I ‘Raduni auto moderne’ – fanno sapere gli organizzatori – sono manifestazioni che hanno scopi sociali, turistici o culturali. Le vetture ammesse sono quelle appartenenti a tutte le categorie ‘Auto moderne’ immatricolate dopo il 1 gennaio 1991, autorizzate alla normale circolazione su strada.

co.da.