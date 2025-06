Torna la Pistoia-Abetone. Competizione e bellezza. Appuntamenti anche in notturna

Ultime settimane di attesa e torna la Pistoia – Abetone con le sue 48 candeline. Il via domenica 29 giugno alle 7.30 da Piazza Duomo, nel cuore di Pistoia, e poi di corsa verso l’Abetone, come fece per una scommessa, Artidoro Berti, olimpionico di Helsinki 1952, che a 48 anni decise di percorrere, nel 1968, tutto il tratto, che poi nel 1976 divenne la Ultramaratona denominata Pistoia – Abetone. Cinquanta chilometri che uniscono la città con l’Abetone con ben 31 km di dura salita e la consapevolezza di aver conquistato qualcosa, che va oltre a un territorio, una vera impresa sportiva. Un appuntamento imperdibile nel calendario podistico Italiano e internazionale e ci sono ancora posti e iscrizioni aperte, anche per il traguardo intermedio di trenta a San Marcello Pistoiese.

Il via è fissato dal centro di Pistoia, con la prima salita, di 9 km, fino alle Piastre (14° km). Si entra poi nella valle del Reno, Pontepetri, Campo Tizzoro e Maresca (23° km). Ancora salita fino al monte Oppio per raggiungere Gavinana (26° km), ripida discesa verso San Marcello Pistoiese, con il traguardo intermedio al 30° km. Ancora giù, verso Mammiano e La Lima (33° km) e poi lo sguardo va verso il cielo, verso gli ultimi 17 km tutti in salita verso l’Abetone. L’arrivo come una liberazione nella stazione sciistica, una volta stazione doganale, oggi il simbolo di una montagna che unisce la Toscana e l’Emilia Romagna.

Ci sarà inoltre la "Free Walking" da San Marcello ad Abetone, in pratica gli ultimi 20 km della manifestazione, camminata a passo libero con partenza alle ore 9. Ancora con il trekking dal rifugio Portafranca ad Abetone, una stupenda traversata notturna di circa 8/9 ore, curata dal Club Alpino di Pistoia, con partenza alla mezzanotte del sabato dal rifugio Portafranca. Infine il fiore all’occhiello della Pistoia-Abetone, il così detto "Quarto Traguardo", camminata non competitiva con partenza dalla località le Regine, ovvero gli ultimi tre chilometri della gara, con gli atleti diversamente abili.

Il Comitato Organizzatore ringrazia i principali sponsor che sostengono la manifestazione: Hoka (sponsor tecnico), Chianti Banca e Beyfin (main sponsor), assieme a EthicSport, Banca Alta Toscana, Sensi Vini e altre numerose aziende locali, oltre che gli enti, le società sportive e le pro-loco del territorio che insieme agli oltre 400 volontari collaborano alla realizzare della Pistoia-Abetone. Per ino: [email protected] o chiamare i numeri 0573.34761 e 389.6452997.