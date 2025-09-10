Frontale tra auto: "Quella strada è pericolosa"

Brutto incidente ieri mattina in via in Via di Campo nel comune di Chiesina Uzzanese. Per cause in corso di accertamento una Mercedes ed una Fiat 500 si sono scontrate frontalmente ieri mattina intorno alle ore 8. L’ impatto è stato violento tanto da attirare l’ attenzione di chi abita nella zona. Qualcuno ha allertato il 112 ed i sanitari giunti sul posto si sono fatti carico di verificare le condizioni di chi era incastrato nella utilitaria, si trattava di una donna con due ragazzini per i quali dopo le prime cure è stato necessario il trasporto all’ospedale di Pistoia per ulteriori accertamenti, per l’uomo a bordo della Mercedes invece niente di particolare. Nel violento impatto le due macchine sono rimbalzate in mezzo alla carreggiata ostruendola sia in direzione Uzzano che in direzione autostrada. Gli abitanti della zona ci hanno dichiarato che quei rettilinei sono spesso utilizzati come piste, la gente viaggia forte nonostante la strada sia resa ristretta anche alla scarsa manutenzione con l’erba che arriva non solo a coprire i bordi ma anche parte dell’ asfalto. Altra polemica che veniva discussa sul posto era quella della mancanza di autorità per i rilievi – abbiamo avvisato i vigli subito dopo l’ incidente – è stato detto - ma alle 10,30 non si era ancora fatto vivo nessuno con le vetture impossibilitate a liberare la strada. Solo in tarda mattinata tutto è stato ripristinato.

Stefano Incerpi