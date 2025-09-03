’For Forest+’. La Montagna può sorridere

MONTAGNA PISTOIESE"L’ingresso ufficiale dell’Italia nel gruppo For Forest+, cooperazione transnazionale per la valorizzazione delle risorse boschive che pone il bosco al centro dell’azione delle istituzioni, e che, in rappresentanza dell’Italia, ho siglato a Maribor in Slovenia, rappresenta un valore aggiunto anche per la Toscana e la Montagna Pistoiese in particolare". Lo afferma il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra. "Per il governo Meloni l’attuazione di politiche forestali integrate, caratterizzate da visione e sostenibilità, sono una priorità per la nostra regione più che mai necessaria – aggiunge –, date le scelte ideologiche fatte seguendo le indicazioni dell’Ue, che hanno portato ad appesantire gli aspetti burocratici e amministrativi a carico delle aziende, senza garantire un concreto sostegno per la formazione".

"Una pianificazione integrata, il sostegno alla formazione professionale, incentivare la ricerca e l’innovazione nel settore forestale coinvolgendo le imprese, obiettivi che accomunano i paesi che hanno aderito a For Forest+, sono quegli indirizzi che rappresentano un’opportunità per aree interne come la montagna pistoiese, l’Amiata o la Garfagnana – spiega il senatore pistoiese di Fdi –. Le aziende di quei territori rappresentano non solo un presidio socio economico ma anche di tutela del rischio idrogeologico. Nel mio intervento a Maribor l’intenzione di valorizzare proprio le filiere collegate alle risorse boschive, quali sono il legno e i frutti del sottobosco, realtà che possono determinare ricadute positive sull’occupazione e sulla permanenza stessa delle comunità nelle aree interne. I nostri boschi sono un valore per il bene comune e motore di sviluppo sostenibile che abbiamo il dovere di salvaguardare".