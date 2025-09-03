Fratoni si sfila dalla corsa e lancia la volata per Dika

PISTOIAProprio nelle ore che hanno preceduto la direzione provinciale del Partito Democratico, è arrivata la conferma di quanto già ampiamente ipotizzato nei giorni scorsi: la consigliera uscente, nonché ex assessore all’ambiente ed ex presidente della Provincia, Federica Fratoni, non correrà. Anche in virtù delle pochissime deroghe che il Pd concederà per il terzo mandato. Da qui la decisione di anticipare i tempi con una scelta netta: nella prossima sfida elettorale appoggerà l’attuale portavoce di Eugenio Giani, ovvero Bernard Dika. "Una decisione maturata negli ultimi mesi per ragioni di ordine squisitamente politico - afferma Fratoni, che poi si concentra sulla ’sua’ Pistoia –. Sappiamo da tempo che, con la candidatura di Tomasi, l’appuntamento di ottobre rappresenta per la nostra città l’avvio di una lunga campagna elettorale, che ci porterà nella primavera del prossimo anno a scegliere il nuovo sindaco. In questi ultimi anni il centrosinistra pistoiese ha intrapreso, insieme alle altre forze di opposizione, la strada di una faticosa ma proficua ricostruzione di un’alternativa al governo della destra cittadina. Adesso per riconquistare il consenso perduto nelle tornate precedenti, credo sia giunto il momento di aprire da subito una fase nuova e coraggiosa, in grado non solo di ’rinnovare’, ma soprattutto di ’innovare’ contenuti e linguaggio". Per Fratoni, quindi, un passo di lato per dare gambe a quella richiesta di rinnovamento all’interno del Pd che arriva da più parti. "E’ giusto - aggiunge - lasciare spazio a esperienze nuove, in grado di guardare oltre e parlare soprattutto a quella generazione di giovani delusi e disillusi, che si sentono perennemente in panchina e che non vedono ascoltate le loro istanze intorno a una prospettiva per il futuro. Oggi abbiamo una grande opportunità, ovvero quella di offrire loro un segnale concreto, mettendo in campo la candidatura di Bernard Dika: è molto giovane, ma già esperto conoscitore del territorio e della macchina regionale, senza dimenticare il rilancio che ha fatto su delega del presidente Giani del progetto ’GiovaniSi’. Il Pd sono certa che saprà cogliere questa opzione e fare di Bernard il proprio portabandiera". Pertanto, per Fratoni, siamo al commiato politico? Al momento, si. "Torno con piacere al mio lavoro (in Comune a Buggiano, ndr) - conclude - con qualche anno in più, ma profondamente arricchita grazie alle straordinarie esperienze che il partito e gli elettori mi hanno consentito di vivere. Sono davvero grata alle tante persone che hanno accompagnato in questi lunghi anni la mia fantastica avventura".