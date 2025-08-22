Sprint Fratelli d’Italia: calda l’ipotesi Venturini per chiudere l’elenco

Virtualmente chiuso il listino di candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia: la presentazione è attesa verso la fine del mese di agosto. Chissà se arriverà prima dell’ufficializzazione di Alessandro Tomasi come candidato presidente del centrodestra... Ma tant’é. La macchina dei partiti è già in moto da tempo, anche perché, indipendemente da chi sfiderà il governatore uscente Eugenio Giani, servono dei nomi vincenti anche per i listini del consiglio. "Vogliamo costruire la lista più forte e competitiva possibile, cercando di rappresentare al meglio tutti i territori (capoluogo, Piana, Valdinievole e Montagna), con profili che abbiano esperienza di governo, creando una concorrenza sana – aveva dichiarato a La Nazione nelle scorse settimane il senatore Patrizio La Pietra, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia –. Il cardine da cui partire sarà sicuramente Alessandro Capecchi".

La candidatura del consigliere regionale uscente, ex presidente della commissione controllo e attuale portavoce dell’opposizione, è già ufficiale da giorni, così come quella della consigliera comunale e provinciale Francesca Capecchi, del vicesindaco di Chiesina Uzzanese e consigliere provinciale Lorenzo Vignali, dell’ex assessore termale Federica Rastelli. La terza donna sarà, salvo sorprese dell’ultima ora, l’assessore aglianese Greta Avvanzo, mentre è più stretto il riserbo sul terzo uomo. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di Paolo Venturini, consigliere comunale di Monsummano dopo aver corso da candidato sindaco per la coalizione di centrodestra (come civico).

"Sono stati anni di lavoro intenso – ci aveva raccontato Capecchi –. Mi ero presentato agli elettori parlando della ’Toscana del fare’ con impegno, competenza e passione: l’auspicio è quello di aver svolto un ruolo positivo per la provincia di Pistoia e per la nostra splendida regione. Un lavoro che, dopo gli anni del Covid, ho portato avanti in maniera assidua, essendo in Consiglio praticamente tutti i giorni, con atti ispettivi per il consiglio e le commissioni ma anche partecipando attivamente alla formazione di tante proposte di legge".

