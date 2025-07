Festa dei soci per celebrare storia e futuro

Festa dei soci di Banca Alta Toscana: si sono trovati in centinaia nel piazzale davanti all’istituto di credito, per celebrare un pomeriggio di orgoglio dell’appartenza a una banca che ha scritto pagine di storia dell’intera Montagna pistoiese, ora elevata, dall’alto dei suoi 11.300 soci, a un ruolo regionale.

"Oggi siamo in Montagna – ha detto il presidente Alberto Vasci Banci –, ci fa estremamente piacere. L’accoglienza è ottima, la festa è stata organizzata nella maniera migliore dal vicepresidente Brizzi, da Cinzia Zannoni e dalla Proloco. Questa forse è la più bella filiale che abbiamo perché è una filiale storica, che viene dal 1916 e poi ristrutturata. Siamo contenti ed è una volontà di tutto il consiglio di amministrazione, ripetere e sottolineare il legame indissolubile col territorio e con la comunità. Una volta in provincia, in Toscana, c’erano 33 Banche di Credito Cooperativo, oggi sono 12. A Pistoia ce n’erano 12 o 13, oggi sono due. Questa è stata una soluzione irreversibile, però la nostra banca è solida e negli ultimi tre anni ha raddoppiato il patrimonio messo a garanzia di tutti i nostri soci e clienti". Gli fa eco il direttore, Tiziano Caporali: "Ogni territorio deve avere la forza di preservare l’equilibrio sociale ed economico in cui si trova. Per farlo i fattori fondamentali sono la coesione sociale e lo spirito d’impresa della popolazione, caratterizzati anche dalla solidarietà, ed economicamente dalla presenza di una banca che sia veramente espressione del territorio. Questo territorio ha questi fattori: non li disperdiamo perché solo il gioco di squadra ci dà le certezze per il futuro".

Andrea Nannini