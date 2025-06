"Noi ex, ragazzi per sempre". A tavola con il prof dopo 60 anni

Che bella storia è la vita. Una festa amarcord di antichi valori, con filo conduttore la scuola e l’amicizia, ha visto protagonisti i ‘ragazzi’ nati dal ‘49 al ‘51 di Pontassieve.

Questo fantastico gruppo si è ritrovato dopo 60 anni, insieme al professore di tecnologia e disegno Carlo Mannelli di 91 anni, per festeggiare l’anniversario presso il ristorante Da Marino a Masseto di Rufina.

"Sono passati 60 anni - dicono i promotori dell’iniziativa Paolo Consumi e Luigi Guidi - dalla fine della scuola di avviamento al lavoro Edmondo De Amicis di Pontassieve. Scuola che ha contribuito alla nostra formazione morale e professionale di inserimento al lavoro e alla vita. Noi ‘ragazzi’ di allora, ricordiamo con affetto quei tre anni vissuti nella spensierata gioventù, con grande soddisfazione. E che emozione ritrovarsi in 25 persone che ancora sono in contatto. Abbracci, pacche sulle spalle, sorrisi e tante storie da raccontare ci hanno unito in un sogno che è diventato realtà in una giornata memorabile. Ma la storia non finisce qui...".

Erano presenti all’evento: Antonio Cecchini, Ubaldo Braccini, Renzo Bigozzi, Sandro Fantoni, Carlo Assenti, Massimo Anicetti, Graziano Pasquini, Giovanni Tanturli, Garibaldo Bartolozzi, Paolo Cosi, Loredano Fani, Marco Misuri, Fabrizio Carotti, Lorenzo Giannelli, Mauro Trentanove, Maurizio Tanini, Roberto Benucci, Sandro Aimavilli, Alvaro Chicchi, Paolo Consumi, Luigi Guidi, Luciano Questi, Franco Tanturli, Silvano Carboni, Massimo Mannarino insieme al professore Carlo Mannelli e ad altri amici. Un gruppo di persone che hanno un forte legame col territorio nel settore imprenditoriale e lavorativo, ma anche nell’ambito sociale, dell’associazionismo e sportivo a dimostrazione del forte senso di comunità e di amicizia. Infine l’augurio e un brindisi perché l’evento possa ripetersi il prossimo anno.

F. Que.