La squadra del vescovo Gherardo. Con il nuovo consiglio episcopale: "maggiore attenzione alle periferie"

Aveva annunciato a inizio mandato che per le nomine si sarebbe preso un lungo periodo di discernimento e ha mantenuto la promessa. Dopo quasi un anno al timone della diocesi dei Santi Zanobi e Antonino, monsignor Gherardo Gambelli ha reso noto all’assemblea del clero riunita a Monte Senario, come sarà la sua curia, oltre ad annunciare un cospicuo numero di trasferimenti e investiture di nuovi parroci, a cominciare da due caselle non secondarie, come le parrocchie dei Santi Fiorentini e di Santa Verdiana, quest’ultima a Castelfiorentino, lasciate libere da don Marco Zanobini, che dovrà occuparsi di San Pietro a Careggi, e da don Alessandro Lombardi, indicati a gennaio come vicario e provicario generali. Partendo da qui, al Campo di Marte andrà don Floriano Donatini, già a San Felice a Ema, e in Valdelsa arriverà don Leonardo Tarchi, che lascerà la Pastorale giovanile a don Filippo Meli. Il nuovo Consiglio episcopale sarà formato, oltreché dal vicario e provicario generali, da quattro vicari di zona: don Luciano Marchetti per il Mugello, don Bledar Pio Xhuli per la Piana, don Massimiliano Gori per Chianti, empolese e Valdelsa, don Umberto Cavini per la zona est, da Bagno a Ripoli a Pontassieve. È questa la nuova struttura che affiancherà monsignor Gambelli nel governo della diocesi, riservando una "maggiore attenzione e cura alla dimensione territoriale della pastorale". In attesa di una maggiore e migliore ridefinizione della Curia arcivescovile, che comprenderà anche una ridistribuzione dei compiti precedentemente affidati ai vicari episcopali di settore, il vescovo ha annunciato che don Alessandro Lombardi sarà anche Moderatore al posto di monsignor Wieslaw Olfier, che dal Cestello passa a San Jacopo in Polverosa, e anche direttore dell’ufficio per gli affari economici.

Tra le novità anche il nuovo economo, Pierluigi Mainardi, che sostituisce Stefano Ciappelli. Cambia anche il centro missionario, che sarà guidato da don Paolo Sbolci, di ritorno dal Brasile. Da segnalare anche l’arrivo in curia di una donna, Monica Morini, che collaborerà con don Claudio Baldini nella segreteria di Gambelli. "In occasione di questa assemblea, come ogni anno, sono a comunicare i trasferimenti e le nomine che entreranno in vigore a partire dal 1 settembre": ha esordito il vescovo, ringraziando quanti hanno collaborato a ridefinire il quadro del servizio dei sacerdoti sul territorio e degli uffici di curia, le comunità parrocchiali coinvolte nei cambiamenti, "certo che comprenderanno le scelte fatte nell’interesse pastorale della diocesi" e monsignor Giancarlo Corti "che con intelligenza, dedizione e cura paterna per i sacerdoti ha ricoperto fino a ora l’incarico di vicario generale". L’assemblea del clero a Monte Senario è anche, ormai da alcuni anni, l’occasione per l’annuncio dei trasferimenti di parroci e vicari parrocchiali. In particolare don Giuliano Landini guiderà Santa Caterina a Coverciano al posto di don Sergio Merlini, che va a riposo. L’elenco completo sul nostro sito web.

Duccio Moschella