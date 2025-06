I Pokemon sbarcano ai Gigli. Gli appassionati si incontrano tra carte e videogame

Campi Bisenzio, 6 giugno 2025 - Così come succede con le figurine dei calciatori, per gli appassionati dei Pokémon è arrivato al Centro commerciale I Gigli un evento imperdibile. Denominato appunto 'Pokémon. Gioca e scambia'. Così, da oggi, venerdì 6 e fino al 15 giugno, in Corte Lunga, i tantissimi appassionati di queste creature immaginarie che si possono, fra le altre cose, catturare, allenare e far combattere per divertimento, potranno sbizzarrirsi alla ricerca del pezzo mancante nelle rispettive collezioni.

Non a caso, i loro estimatori sono sempre in aumento, una crescita che è stata costante a partire dal 1996, quando furono create da Satoshi Tajiri. Per una decina di giorni, quindi, saranno ai Gigli, con una serie di appuntamenti da non perdere: fra questi ci sono le 'Carte collezionabili': dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, ma anche il sabato e la domenica dalle 11 e dalle 13 e dalle 15 alle 19, si potranno scoprire insieme ai videogiochi Pokémon su Nintendo Switch. Facendo così anche un salto nel passato e in un'epoca in cui furono visti come qualcosa di rivoluzionario. Divertimento assicurato e tanti simpatici gadget per i presenti.

E per i veri seguaci dei Pokémon oggi, domani e domenica ci sarà 'Cerca e trova i Pokémon', all'interno dei negozi del Centro commerciale che hanno aderito all'iniziativa. E con i Pokémon non poteva mancare la figura iconica di questo mondo immaginario, Pikachu. La simpatica creatura gialla con la coda a forma di fulmine sarà a I Gigli per incontrare il suo pubblico e farsi una fotografia insieme il 7 e 14 giugno alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18.