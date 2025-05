Ludicomix, via alla festa. Fantasy, fumetti e giochi

EMPOLI

Il mondo del fantasy è pronto a invadere ancora una volta Empoli, sarà la ventesima, con Ludicomix, la fiera del fumetto e della cultura pop che anche quest’anno animerà vari luoghi della città da domani a lunedì 2 giugno. La prima novità di questa edizione è proprio la durata della manifestazione, che per festeggiare il traguardo delle 20 edizioni sarà di un giorno in più. Tanti gli ospiti speciali, tra cui Katerina Ladon, illustratrice della nuovissima edizione di Dungeons&Dragons ed autrice del manifesto di quest’anno di Ludicomix, o Rossa Caputo, famosa doppiatrice di Hazbin Hotel. E poi non poteva mancare Cristina D’Avena e le sue sigle dei cartoni animati più amati, che domani sera alle 21.30 sarà sul palco principale di Piazza della Vittoria per un concerto gratuito aperto a tutti. Il festival, che ha il patrocinio del Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, quest’anno per la prima volta rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, il programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport, in vista dei Giochi del 2026. "Mancava all’appello solo Ludicomix – commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi – per la ripartenza in grande stile degli eventi in centro a Empoli. Tante iniziative hanno reso il nostro maggio unico nel panorama della provincia e della regione, andiamo avanti con Ludicomix, una vetrina di spicco per il mondo ludico, nerd e cosplay. L’apertura con Cristina D’Avena a ingresso gratuito domani alle 21 è il ringraziamento ideale per venti anni di grande impegno, il weekend sarà altrettanto incredibile".

Dal Palaexpo al Parco Mariambini, a Piazza della Vittoria, questi i luoghi cardine della manifestazione. A Palazzo delle Esposizioni ci saranno gli espositori commerciali di gadget, fumetti e videogiochi, l’artist valley e le produzioni indipendenti. Al parco Mariambini ecco invece "Fantasy Park" con associazioni nuove e storiche, uno stage, una nuova area incontri sotto la tettoia ("rocks&talks"), la divisione del parco in mini-aree tematiche (Multiverso,Giochi di ruolo, Live e Kids), nuovi allestimenti e espositori commerciali di prodotti artigianali. A fare da ponte collegando il Pala Aramini ed il Fantasy Park, in una continuità già collaudata con successo l’anno scorso, sarà l’Emporio del fatto a mano a cura del collettivo artistico Le Vanvere. Piazza Guido Guerra sarà invece lo spazio dedicato al cibo da strada, mentre la Taverna del Ciuchino Volante sarà dedicata ai giochi di ruolo con più di trenta Master pronti a far ‘vivere’ fantastiche avventure. E ancora ci sarà l’antica Ludosteria (giochi da tavolo con i volontari delle associazioni toscane) e l’area tornei giochi di carte collezionabili come Magic, Pokémon, Altered e Lorcana. Area Conferenze Edutainment & Social. Da piazza della Vittoria al parco Mariambini saranno numerosi gli eventi da seguire tra concerti, gara Cosplay, laboratori creativi per bambini e mostre.