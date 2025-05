Post alluvione. Lavori al via sulla frana

L’alluvione dello scorso marzo ha causato numerose frane sul territorio comunale, con il sindaco Daniele Vanni che (dopo aver indetto un incontro con i sindaci dei Comuni coinvolti nel “Patto per il Montalbano“) quantificò in oltre un milione e mezzo di euro l’importo degli interventi in somma urgenza effettuati per continuare almeno a garantire i collegamenti ed una prima messa in sicurezza del territorio messo a dura prova dalle intemperie. Restano tuttavia altre zone da consolidare ulteriormente, soprattutto nell’area boschiva del Montalbano (per un problema comune ad altre realtà comunali).

E proprio in quest’ottica, pochi giorni fa, la giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per quanto riguarda un’opera di messa in sicurezza di via Santa Maria a Faltognano. Un’operazione da circa 335mila euro, perlomeno secondo le prime stime di massima, in un’area "che risulta gravemente minacciata da una fenomenologia gravitativa attivatasi nella sottoscarpa stradale in occasione degli eventi alluvionali", come si legge nel documento. Alla luce di tutto ciò, il Comune di Vinci ritiene pertanto necessario realizzare interventi di consolidamento e sostegno del terreno su cui è impostata la sede stradale al fine di ripristinare la transitabilità di una viabilità che si sviluppa "in un territorio con una numerosa residenza diffusa, ad elevata produttività agricola e forte vocazione turistica". E completato questo passaggio, nelle prossime settimane dovrebbe entrare nel vivo la fase della progettazione.