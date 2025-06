Studenti imprenditori inventano l’app per recensire le scuole. E vincono un premio

Firenze, 6 giugno 2025 - Students’ Corner si aggiudica il Trofeo EYE Toscana 2025 come migliore idea d’impresa dell’anno nel contest promosso da Artes Lab; ottiene anche il premio di 1.000 euro offerto dalla società benefit Coleliwork. A progettare l’idea di impresa vincitrice per la Toscana del percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab sono giovani studenti di Firenze: Sibilla Boncompagni, Alessia Carini e Gemma Losi del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli e Lorenzo Calonaci, Fabio Calsini, Lamine Fofana, Lapo Mastrantoni e Gabriel Pellecchia dell’Istituto “Russell Newton”. Avevano già vinto il trofeo EYE Firenze come migliore idea fiorentina del 2025. Students’ Corner è un’app di recensione delle scuole, un modo per agevolare l’orientamento dei loro coetanei e sostenerli nella migliore scelta formativa. Hanno vinto sfidando altri 7 team di aspiranti imprenditori di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena a suon di idee imprenditoriali innovative, concrete e etiche in un contest di fronte a una giuria di esperti riuniti nella sede della presidenza della Regione Toscana alla presenza del portavoce del Presidente Bernard Dika.

I ragazzi approdati alla finalissima hanno vinto i Trofei EYE 2025 delle rispettive zone di competenza o hanno ottenuto una menzione speciale nei contest della loro area e poi sono stati giudicati più meritevoli rispetto ai loro omologhi delle altre province fino appunto a partecipare al grande evento nella sede della presidenza della Regione Toscana. Al secondo posto si è classificato Futuro Mio, Piattaforma di intelligenza artificiale per il matching lavorativo tra imprese e giovani con disabilità di Paolo Fastelli, Alen Doci, Gianluca Gaspar Padilla, Sara Bartoloni e El Hoda Zlitni Nour, studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme (Siena) Anche il terzo posto è andato a dei giovani della Valdichiana senese: è stato assegnato a Marcelvino Piattaforma digitale che attraverso l’IA personalizza l’esperienza della degustazione del vino promuovendo l’incontro tra piccoli produttori e winelovers Azzurra Baldi, Andrea Marcus, Melany Biagi e Riccardo Federici, anche loro studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme La giuria che ha valutato le idee è composta da Maria Graziani, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana, Simone Gualandi, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Nazionale e Toscana, Giancarlo Mannini, Presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana, Luigi Esposito e Irene Legnani per Coleliwork, Matteo Forconi, Avvocato titolare dello Studio Legale Forconi e Vicepresidente di Artes Lab APS, Luca Taddei, Direttore di EYE. Tutti questi giovani, studenti delle scuole superiori toscane, hanno partecipato al percorso di innovazione imprenditoriale EYE: permette loro di scoprire il mondo dell’imprenditoria e dell’etica del lavoro. Hanno poi ideato un proprio progetto imprenditoriale e partecipato a un contest di fronte a una giuria di esperti ottenendo un giudizio molto positivo per la concretezza delle proprie proposte, ma anche l’originalità e i valori etici rappresentati.