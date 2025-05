Students’ Corner vince il Trofeo Eye Firenze. L’App per recensire e dar voti alle scuole

"Students’ Corner" è un’App per recensire le scuole e scambiarsi informazioni utili tra studenti per una scelta formativa adatta alle proprie esigenze: metterà in rete i giovani per farli confrontare e sostenere reciprocamente durante un periodo così importante nella loro vita come gli anni scolastici. L’app è stata giudicata la migliore idea d’impresa dell’anno da una giuria di imprenditori ed esperti del settore e ha ottenuto il Trofeo EYE Firenze 2025. Potrà anche essere portata avanti col supporto di un gruppo di professionisti fino alla sua realizzazione. A ideare "Students’ Corner" è stato un gruppo di giovanissimi: Sibilla Boncompagni, Alessia Carini, Gemma Losi del liceo classico Santa Maria degli Angeli di Firenze e Lorenzo Calonaci, Fabio Calsini, Lamine Fofana, Lapo Mastrantoni e Gabriel Pellecchia dell’istituto Russell Newton di Scandicci hanno tutti tra i 16 e i 17 anni.

Hanno lavorato fianco a fianco per progettare qualcosa di nuovo, utile, concreto ed etico, trovando un modo per agevolare l’orientamento scolastico dei loro coetanei e sostenerli nella migliore scelta formativa. Hanno portato avanti la propria idea d’impresa durante il percorso di innovazione imprenditoriale etica EYE Ethics & Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab e Confindustria Toscana Centro e Costa con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione di vari istituti scolastici della Città Metropolitana. Insieme ad altri team di studenti, sono stati selezionati per partecipare al contest finale e presentare le loro idee a una giuria di esperti. E hanno vinto.

Hanno conquistato anche la Menzione social, a suon di like. Altre due menzioni speciali sono andate a "Friendly Care", servizio telefonico per aiutare persone che cercano supporto emotivo (menzione Mentor) e a "IV360" applicazione che permette di comprare casa a basso tasso e con visita virtuale prima di quella fisica. Le tre idee imprenditoriali concorreranno per il Trofeo Eye Toscana il 5 giugno alla presidenza della Regione con gli studenti coinvolti in Eye di Prato, Arezzo, Pistoia e Siena.