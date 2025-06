San Casciano Val di Pesa, i vigili del fuoco salvano un merlo nello scannafosso di un parcheggio

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 6 giugno 2025 – Intervento nel pomeriggio di venerdì 6 giugno dei vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa nel parcheggio ex Stianti dopo una segnalazione da parte di un cittadino che aveva sentito un cinguettio insistente all’interno del parcheggio.

Infatti, affacciatosi a una terrazza del secondo piano, ha notato un piccolo merlo saltellare alla base di uno scannafosso in mezzo alla sporcizia. Impossibile arrivare a recuperare il volatile così l’uomo ha deciso di chiamare i vigili del fuoco. Dopo avere verificato che solo calandosi dall’alto era possibile intervenire, coadiuvati dal caposquadra e un giovane istruttore, un vigile del fuoco è stato imbracato con corde e moschettoni e fune di sicurezza calandosi nello scannafosso e raggiungendo il piccolo merlo.

Un momento dell'intervento dei vigili del fuoco per salvare il merlo

Dopo averlo sistemato in un sacco di iuta, è stato portato al piano e i colleghi l’hanno consegnato a Giuseppe, l’uomo che aveva richiesto l’intervento, che nel frattempo aveva avvisato la struttura CRAS Montespertoli SEMIA, ovvero un’associazione che si occupa del recupero di animali selvatici, dove il merlo è stato portato e preso in custodia dalla veterinaria dottoressa Donatella Gelli.

Non è la prima volta che dei volatili sono recuperati negli scannafossi del parcheggio, il problema è stato che il merlo sia caduto dove non si può accede alla base dal basso. Purtroppo è anche un punto di ricettacolo di rifiuti, abbiamo notato perfino un seggiolino per auto da bambino oltre a bottiglie di plastica e immondizia varia. Ci è stato fatto anche notare quanto sia pericolosa l'apertura, che sebbene sia dotata di una ringhiera, un bambino piccolo potrebbe benissimo scappando all’attenzione dei grandi, arrampicarsi e poi cadere nello scannafosso.