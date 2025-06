Chiara e il piccolo Kaif. Denunciata dai genitori: "L’ho fatto per amore. Mi ritrovo alla sbarra"

di Erika Pontini

Chiara, come è nato l’incontro con il piccolo Kaif? "E’ stato un caso. A novembre 2019 ho ricevuto la telefonata di Emilia Russo, presidente dell’associazione “M’ama-rete Mamme Matte”, mi chiedeva se potevo dedicare un po’ di tempo ad un bimbo piccolo, gravemente malato ricoverato al Meyer, poiché i volontari della Croce Rossa non bastavano più. Ho scoperto solo dopo che Emilia pensava di aver chiamato un’altra Chiara. Fu un errore a portarmi da lui".

Sapeva che era gravissimo? "I medici mi dissero che la prognosi era infausta".

Ebbe paura quando accettò di prenderlo in affido? "Sarebbe stato al sicuro solo sotto una campana di vetro ma lui aveva così tanta voglia di vivere che della paura ne abbiamo provato a fare a meno, tranne nelle fasi più critiche quando finiva in sala operatoria".

Che vita è stata? "All’inizio trascorrevo un po’ di ore accanto a lui in ospedale. Poi le notti".

Quindi diventa affidataria…. "A marzo 2020. E mi sono trasferita con Kaif al Meyer, e per tre mesi, al Bambino Gesù a Roma".

Ci spieghi… "Era alimentato con la parenterale a causa della sua sindrome rara e, dopo un periodo di addestramento in ospedale, sono diventata autonoma nel gestire le varie manovre sterili per la nutrizione e la somministrazione di immunoglobuline. E siamo andati a casa. Il suo era un equilibrio delicato e precario, per questo vivevamo sempre con la valigia sotto al letto perchè alla minima linea di febbre, dovevamo scappare in ospedale perché poteva essere il sintomo di una sepsi in corso che avrebbe potuto essere fatale".

Che giornate erano? "Visite, controlli della glicemia, terapie mediche, fisioterapia e tante risate: ci ripagavano dei momenti più bui e difficili che abbiamo affrontato insieme, quando tutto sembrava precipitare da un momento all’altro, per poi volgere inaspettatamente al meglio. Ecco perché dico ‘miracolo’ in maniera un po’ romantica".

Kaif non conosceva il mondo fuori? "Non aveva mai visto il cielo, un prato verde, il mare per i suoi primi due anni di vita e, un po’ alla volta, siamo riusciti a fare tutto, per supplire alla monotonia della vita in ospedale, sempre in accordo con i medici. Anche loro erano stupiti dalla sua incredibile voglia di vivere. Sono riuscita a mandarlo al nido d’infanzia e lì, anche se per pochi mesi, ha finalmente sperimentato la vita con gli altri bambini. Tra un ricovero e l’altro siamo stati al mare, sulle Dolomiti, l’ho iscritto a musicoterapia e l’ho accompagnato al corso di musicalità e ad acquaticita’. Uno squarcio di normalità. Il bambino con lo sguardo triste che avevo conosciuto a novembre 2019 era diventato entusiasta e pieno di vitalità. Pensi che era lui che ogni volta che vedeva un altro bambino piangere andava a consolarlo".

Poi la malattia ha avuto il sopravvento: Kaif è morto… "Era il primo maggio 2022. E’ volato in cielo a seguito dell’ennesimo intervento dopo il quale è finito in rianimazione: aveva avuto un blocco renale. Il suo corpicino aveva affrontato sfide sempre più difficili e non ce l’ha fatta".

Lei si era molto affezionata… "La disperazione è stata la prima reazione. Poi, grazie al mio padre spirituale, mi sono fatta forza ed l’ho pensato libero finalmente da tubi e aghi e l’ho sentito sempre vicino e felice della sua nuova libertà".

Un insegnamento? "Grazie a lui ho imparato la lezione più grande ed importante della vita: non importa quanto a lungo viviamo ma di come viviamo e lui, nei suoi brevi anni di vita, e’ stato in grado di insegnare tanto a tutti, me inclusa, cioè l’empatia e la gentilezza verso gli altri, ad apprezzare le piccole cose e soprattutto che “si vive di ciò che si dona”".

Lo rifarebbe? "Sì, e le dirò di più: ho imparato che la malattia non è il bambino, non la vedi nemmeno più, tanto è grande l’amore per quella creatura. Per questo quando parlo di affido di bambini speciali con persone che ne sono spaventate, racconto: “Conosceteli prima e poi, trascorreteci del tempo e sono convinta che quella paura sparirà".

Adesso è incinta... "Sì, di una bimba e sono felicissima. Vorrei dire a tutte le donne che hanno vissuto questa attesa per anni, come me, che non è la biologia a renderti genitore ma la dedizione e l’amore che doni alla creatura di cui ti stai occupando, sia che tu abbia un figlio di pancia, che tu sia affidataria piuttosto che mamma adottiva".

I genitori naturali di Kaif l’hanno denunciata e ora dovrà affrontare un processo "Non me lo saremi mai aspettata. E invece devo difendermi da chi speravo potesse gioire nel vedere il proprio figlio migliorare ogni giorno, nonostante la situazione grave. Eppure… E’ una situazione grottesca e la mia difesa sarà semplice: l’amore che io, e chi ci ha conosciuto, ha sempre visto. E’ questo l’unico specchio in cui mi rifletto".