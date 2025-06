Ecocentro dell’Oppiaccio aperto la domenica

Ottimizzare la raccolta differenziata di San Marcello Piteglio, migliorando la qualità e la quantità dei materiali conferiti. Con questi obiettivi Alia Multiutility, insieme all’amministrazione comunale, ha deciso di far partire una sperimentazione di un anno che prevede alcune importanti novità per il conferimento dei rifiuti dei cittadini già a partire dalla prossima settimana. Dopo un’attenta valutazione sui comportamenti dei residenti e dei molti proprietari di seconde case in zona, per agevolare il corretto conferimento dei rifiuti, soprattutto per le porzioni di carta e cartone e degli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, a partire da domenica 22 giugno l’Ecocentro di Oppiaccio verrà aperto anche di domenica (dalle 14.30 alle 18.30) e contestualmente, per ottimizzare il servizio, da lunedì 16 giugno verrà chiuso quello di Piteglio. Al tempo stesso si è deciso di potenziare il servizio degli Ecofurgoni sul territorio, per renderli ancora più capillari, aumentando, da giovedì 19 giugno, ogni terzo giovedì del mese, un’ulteriore tappa nelle frazioni di Piteglio (8.30-9.30), Prunetta (10-10.45) e Crespole (11.15-12).

Agli Ecofurgoni, infatti, i cittadini possono conferire gratuitamente alcuni materiali che non trovano corretta gestione nel normale circuito di raccolta. Per esempio, pile e batterie esauste, bombolette spray, toner e cartucce d’inchiostro, farmaci scaduti, piccole apparecchiature elettriche o elettroniche, oli vegetali o minerali esausti, lampade a basso consumo e neon.

Ecco le tappe degli Ecofurgoni sul territorio, con le integrazioni a partire dal prossimo 19 giugno: San Marcello Pistoiese ogni primo giovedì del mese (8.30-10). Gavinana: ogni primo giovedì del mese (10.30-12.00). Popiglio: ogni secondo giovedì del mese (8.30-10.00). Lizzano: ogni secondo giovedì del mese (10.30-12.00). Piteglio: ogni terzo giovedì del mese (8.30-9.30). Prunetta: ogni terzo giovedì del mese (10-10.45). Crespole : ogni terzo giovedì del mese (11.15-12.00). Maresca: ogni quarto giovedì del mese (8.30-10.00). Campo Tizzoro: ogni quarto giovedì del mese (10.30-12.00).

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it; oppure contattare il Call Center al numero verde 800-888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571. 196 93 33, da fisso o mobile, e 199.105105 da mobile (pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle ore 08.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.

a.n.