Cultura e ambiente al Ferrone. Cena solidale post alluvione

La cultura ambientale passa dal Ferrone: la frazione, a metà tra Impruneta e Greve, accoglie la Festa per l’Ambiente con iniziative per promuovere la cultura ecologica e il senso di comunità. Stasera alle 20 ci sarà una cena solidale al circolo: parte del ricavato sarà devoluto al circolo Arci Casini-Rufina colpito dall’alluvione del marzo scorso come segno tangibile di vicinanza e solidarietà tra territori. Sabato la Festa è dedicata alle famiglie: dalle 10 alle 17,30 nell’area sportiva Danilo Cappelletti si svolgerà Pompieropoli, una manifestazione ludico-educativa con percorsi e attività ispirate al mondo dei vigili del fuoco, che sempre affascina i più piccoli (e non solo). A seguire ci sarà un laboratorio creativo e un incontro con Simone Frasca (foto), autore di racconti illustrati. Lunedì 9 sarà la volta del cineforum, con una serata dedicata alla visione e alla discussione di un film a tema ambientale per stimolare il confronto e la consapevolezza. Gran finale il 15 giugno, con l’estrazione della sottoscrizione a premi al Circolo: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove piante da mettere a dimora nel territorio del Ferrone, per restituire al territorio verde e ossigeno. Durante tutta l’iniziativa, l’associazione La Racchetta presenta una mostra fotografica con uno sguardo sul paesaggio e sull’ambiente del territorio.

Ma.Pl.