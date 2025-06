È la giornata della cicogna. Giochi e osservazioni. Alla scoperta della natura

Torna oggi a Monsummano la Giornata della Cicogna. L’iniziativa, avviata oltre un decennio fa dal Centro di ricerca del Padule e la Discarica di Monsummano oggi è promossa da Legambiente in un ciclo di iniziative per riscoprire il territorio, conoscerlo e proteggerlo. Oggi a Monsummano si terrà l’iniziativa dal titolo "Legambiente tra cicogne e fattorie" dedicato all’ambiente e alle cicogne con tante attività emozionanti e divertenti per gli adulti curiosi e i bambini di ogni età.

Gli interessati potranno partecipare ad una osservazione guidata al nido della Cicogna bianca per vedere dal vivo, il comportamento degli adulti impegnati nell’allevamento, che si danno il cambio per proteggere e nutrire i pulcini. Grazie a binocoli e cannocchiali sarà possibile "spiare" le cicogne a distanza di sicurezza, senza disturbarle, e una esperta Guida Ambientale sarà pronta a rispondere a tutte le curiosità sulla vita di questi splendidi uccelli. La visita è ad accesso libero (fra le 9 e le 12 di stamani), con ritrovo di fronte al cancello del Lago Borghese in via del Fossetto a Monsummano Terme; per informazioni scrivere a [email protected].

"Dopo secoli di assenza – fa sapere Legambiente – la Cicogna bianca è tornata a nidificare in Toscana, grazie all’adozione di misure di protezione degli ambienti naturali e a progetti di reintroduzione realizzati da associazioni e centri specializzati. Oltre alla coppia di Fucecchio, la prima ad insediarsi nella nostra regione già dal 2005, altre costruiscono i nidi ai margini della grande area umida, a Monsummano Terme, e in altri siti della Toscana".

Contemporaneamente le famiglie con bambini potranno partecipare anche ad una mattinata dedicata all’ambiente (ore 9-13) presso l’Azienda Agricola Le Palme, in via Ponte di Monsummano, che si trova poco lontano dal nido. Il programma dell’evento prevede visite alla fattoria didattica, giochi a squadre e individuali per i bambini, merenda presso il bar agricolo e per chi lo desidera anche un aperipranzo del contadino. Per informazioni e eventualmente prenotazioni per l’aperitivo è possibile chiamare il numero 349 8048873.

Arianna Fisicaro