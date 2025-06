Spes, un bilancio sano: "Ma sulle casse pesano le manutenzioni urgenti"

L’assemblea dei soci della Spes (Società pistoiese di edilizia sociale) ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2024, che si chiude con un utile ante imposte di 102mila euro, segnando il quarto anno consecutivo di risultati positivi. Questo successo – si spiega - è cruciale per il risanamento aziendale, che include l’eliminazione del debito di 5,6 milioni di euro verso la Regione Toscana, quasi azzerato rispetto al 2021.

"La Spes oggi è una società sana – afferma l’avvocato Riccardo Sensi, presidente della società - Abbiamo ridotto la morosità dal 18% al 3%, questo significa che Spes incassa quasi tutto ciò che bolletta nei confronti degli assegnatari e con queste risorse abbiamo avuto la possibilità di assicurare gli obiettivi di budget, cioè quasi un milione e centomila euro, che sono stati spesi in termini di risorse per la manutenzione ordinaria dei nostri alloggi gestiti in tutti e 20 i comuni soci". Un altro passo fondamentale è la prossima vendita dell’Area Ricciarelli al Comune di Pistoia per 1.450.000 euro, risolvendo una questione – fa sapere l’azienda - che aveva causato una crisi nel 2019/2020 e un costo di circa 5 milioni di euro di spreco di risorse pubbliche. I risultati del bilancio 2024 hanno anche evitato la necessità di ulteriori ricapitalizzazioni da parte dei soci.

"Il problema – riprende il presidente Sensi - è che queste risorse vengono impiegate, più che per la manutenzione ordinaria, per il pronto intervento, perché è tale e tanto il gigantesco arretrato manutentivo che interessa gli alloggi di Spes, che questi soldi devono essere utilizzati solo per l’emergenza. Quindi noi non siamo in grado di procedere con un’adeguata manutenzione ordinaria e questo è uno dei problemi che riguarda Spes, come tutte le aziende di edilizia residenziale pubblica italiane".

In merito alla gestione ordinaria, si sottolinea che sono stati spesi 1.056.190 euro per manutenzioni ordinarie e pronto intervento, su un budget approvato ad inizio anno 2024 di 1.056.446 euro, quindi sostanzialmente l’azienda è stata in grado di spendere tutte le risorse messe a disposizione con l’approvazione del budget.

"Le prossime azioni - spiega il presidente Sensi - saranno un importante intervento da un milione di euro in via Belvedere a Massa e Cozzile, che riguarda la ristrutturazione di un fabbricato ormai fatiscente e un intervento in via San Lorenzo a Quarrata per 400 mila euro. Tutti interventi che saranno effettuati con risorse Spes. Poi stiamo lavorando per partecipare al Piano casa nazionale, la missione 17 del Pnrr Repower (strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale, nda) che ci potrebbe consentire di risolvere tutti i problemi che ci interessano".

Oltre alle manutenzioni degli alloggi, pesa ancora il grande numero di coloro che sono in attesa una casa di edilizia residenziale pubblica. "Una lista enorme - evidenzia Sensi -, perché solo a Pistoia ci sono 400 domande da evadere e a Pescia sono un centinaio. Il problema è che non ci sono abbastanza alloggi".

Patrizio Ceccarelli