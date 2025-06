Vannacci in prima linea: "Non escludo candidatura"

"Alessandro Tomasi candidato alla presidenza della Regione? Un ottimo sindaco, se a livello nazionale si dovesse arrivare ad un’intesa su di lui andrà bene quel che verrà deciso. Escludere la mia candidatura? No, ad oggi non la escludo. M bisognerà fare ’battlespace shaping’, modellare la zona nella quale si opera in relazione all’obiettivo da raggiungere, non si può improvvisare. Le guerre prima si vincono, poi si combattono". A due passi dalle placidi acque del Lago Verde, il generale Roberto Vannacci ha sganciato la "bomba" (elettorale) usando una metafora militare. L’eurodeputato della Lega non appare contrario alla convergenza della coalizione di centrodestra sul sindaco Tomasi, quale candidato alla presidenza della Regione Toscana in vista delle prossime elezioni. Ma chi si aspettava un "endorsement" netto, anche dopo le potenziali aperture che sembravano intuirsi nei giorni scorsi dal Carroccio, ha avuto una sorpresa: il generale continua a non escludere a priori una sua discesa in campo in Toscana. Reale intenzione o pretattica? Sarà il tempo, a dirlo. Di certo c’è che, nel tardo pomeriggio di ieri la sala esterna dell’Hotel Lago Verde ha accolto insieme a Vannacci anche lo stato maggiore provinciale e regionale della Lega. Un evento organizzato dal Team Pistoia "Lupi di Toscana", del quale fanno parte numerosi esponenti del Carroccio della provincia di Pistoia. Presenti tra gli altri il segretario regionale leghista Luca Baroncini, l’assessore Alessio Bartolomei, il sindaco e il vice-sindaco di Serravalle Piero Lunardi ed Alessio Gargini in veste di "padroni" di casa, i consiglieri comunali di Quarrata Stefano Nigi e Giancarlo Noci, la consigliera provinciale Cinzia Cerdini e la deputata Elisa Montemagni.

È stata l’occasione per ribadire le priorità della Lega, ripartendo dalla sicurezza e dalla soddisfazione per l’approvazione del Decreto Sicurezza. La Lega Toscana è viva e sempre più radicata sul territorio. L’impegno del generale Roberto Vannacci sta permettendo al partito di crescere – ha detto Claudiu Stanasel, consigliere nazionale del Mondo al Contrario - un sentito ringraziamento va al Mondo al Contrario, il cui entusiasmo e impegno stanno dando vita ai Team Vannacci in tutta la regione e in ogni parte d’Italia" Ma non solo. "La prima cosa sulla quale bisogna focalizzarsi per le regionali, come ho detto più volte, non è il nome, ma la squadra – ha aggiunto il Generale – serve una squadra forte, in grado di sorprendere il nemico. Se la Toscana è contendibile? Dico di sì, ce la giocheremo. Sarà una bella avventura che coinvolgerà tutti i toscani. Con un’attenta pianificazione, ogni obiettivo si può raggiungere". L’impressione è che Tomasi resti comunque in pole position, ma la fumata bianca ancora tarda ad arrivare.

Giovanni Fiorentino