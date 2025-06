Il compleanno della città. Centoventi candeline. Sarà una festa in musica

Saranno il popolare dj Fargetta e Silvia Mezzanotte, la talentuosa cantante dei Matia Bazar, i protagonisti dell’evento per festeggiare i 120 anni del Comune di Montecatini, in programma la sera di domenica 29 giugno. Anche l’amministrazione del sindaco Claudio Del Rosso torna a celebrare con musica e spettacolo la ricorrenza divenuta l’appuntamento di inizio estate su idea dell’ex assessore Bruno Ialuna.

Il 29 giugno del 1905 Montecatini Alto e i Bagni di Montecatini si separarono, divenendo due realtà amministrative differenti. La seconda, nata e sviluppatasi laddove, prima delle bonifiche degli Asburgo Lorena, c’era ancora il Padule di Fucecchio, vide rafforzare il suo ruolo e l’immagine di città termale. Una data che ha già visto diverse edizioni con la folta partecipazione di turisti e residenti, impegnati a passeggiare per le vie del centro, facendo shopping nei negozi aperti.

La giunta, attraverso un’apposita delibera, ha delegato all’ufficio cultura la responsabilità di predisporre gli atti amministrativi per realizzare un progetto per la manifestazione. Gli atti di indirizzo sono stati seguiti dal vicesindaco Beatrice Chelli, che, insieme ai suoi colleghi, crede molto nell’appuntamento ideato dall’ex assessore Ialuna. È stata prevista una possibilità massima di spesa di 68mila euro, Iva inclusa, ma l’appuntamento potrebbe trovare ulteriori risorse in altre voci di bilancio.

Per le vie del centro tornerà a esibirsi anche una street band, momento importante anche della passate edizioni, mentre altri punti di intrattenimento saranno allestiti in varie strade. Prima dell’arrivo del nuovo giorno, Silvia Mezzanotte si esibirà sul palco con una serie di canzoni. L’artista ha iniziato in giovane età a cantare. Nel 1990 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con la canzone "Sarai grande", ottenendo il quarto posto. Negli anni successivi collabora con Laura Pausini, Francesco De Gregori, e Mia Martini. Nel 1999 Giancarlo Golzi, leader dei Matia Bazar, le propose l’ingresso nel gruppo. Con loro partecipa a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 2000 con la canzone "Brivido caldo", nel 2001 con "Questa nostra grande storia d’amore", arrivata al terzo posto, e nel 2002 con la canzone "Messaggio d’amore", vincitrice della manifestazione.

Mario Fargetta è disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance, nome storico di Radio Deejay. Sarà lui a fare ballare la gente in piazza del Popolo dopo la mezzanotte. Nel 1987, dopo alcuni anni di esperienza nelle emittenti locali, è approdato a Radio Deejay dall’amico Linus, dando il via a una sfavillante carriera.

Daniele Bernardini