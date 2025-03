Il crollo del muro ripreso in diretta: pochi secondi prima il passaggio delle auto

Montale, 15 marzo 2025 – È andata bene perché quelle pietre avrebbero potuto fare molti più danni. A Montale una cittadina ha ripreso in diretta il momento del crollo di un muro. Pochi secondi prima, come si vede dalle immagini che la signora ci ha inviato, il passaggio di alcune auto. È successo in via Carlo Alberto dalla Chiesa. “Sono state messe due transenne, due cartelli e poi sono andati via tutti. Dove è il Comune di Montale?”, denuncia la signora.

Il muro crollato in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Montale

Anche a Montale la situazione maltempo è stata molto complicata. Ieri, venerdì 14 marzo, la zona della Stazione nei pressi di piazza Marconi all’incrocio con via Pacinotti si è completamente allagata. Il sindaco aveva emesso un’ordinanza di evacuazione per la frazione di Stazione e la zona industriale.