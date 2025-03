I torrenti si alzano: paura nella piana. Evacuata Stazione a Montale. A Quarrata gli anziani via dalla Rsa

Il sindaco di Montale ha emesso un’ordinanza di evacuazione per la frazione di Stazione e la zona industriale dalle ore 12 di ieri, 14 marzo, fino alle 14 di oggi. Un provvedimento emanato in via precauzionale che tuttavia si è rivelato lungimirante quando ieri sera proprio la zona della Stazione nei pressi di piazza Marconi all’incrocio con via Pacinotti si è allagata. Sul posto sono intervenuti i volontari della Vab con un veicolo dodato di idrovore. L’ordinanza di evacuazione è stata rivolta a tutte le persone che occupano case e imprese non solo delle aree colpite dall’alluvione del 2 e 4 novembre 2023 ma anche delle altre zone della frazione di Stazione per un totale di una ventina di strade. Così come alle persone che abitano negli interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano possibilità di salire ai piani superiori. Chi non dispone di piani superiori deve lasciare l’alloggio o recandosi da amici e conoscenti o nei locali predisposti dal Comune presso la sede dalla Misericordia di Montale. L’ordinanza contiene anche un invito all’allontanamento dalla propria abitazione rivolto alle persone che hanno certificati problemi di salute. I vigili urbani hanno percorso tutte le strade interessate dall’ordinanza con un’auto munita di altoparlante esterno per diffondere il contenuto dell’ordinanza.

Ore di apprensione anche a Quarrata ieri: per motivi precauzionali sono stati trasferiti gli ospiti della residenza sanitaria villa Nesti in via di Mezzo a Caserana. I responsabili della Fondazione che gestisce la struttura infatti hanno preso autonomamente la decisione in via precauzionale. Nel tardo pomeriggio a Caserana è poi stata transennata via Nuova con idrovora in azione sul fosso delle Galigane. Allagamenti in via Brana che da metà mattina era stata chiusa al traffico, acqua che nel pomeriggio ha inondato via Ricasoli, Vecchia Fiorentina II tronco, via del Casone, Via Campiglio, via del Falchero e via di Mezzo. Interrotto il transito in via Scopetana a Forrottoli per uno smottamento. Chiuse anche a Quarrata ieri e oggi tutte le scuole e annullati tutti gli eventi.

Tanta apprensione ad Agliana per il livello dei torrenti. Chiuse per allagamento via Acqualunga, Calamandrei e Nerucci, nella zona industriale al confine con Pistoia. Permangono le annose criticità, come gli allagamenti del sottopasso di via Ferrucci e via Branaccia, via Reno, via Panaro e Parallela Sud. A Serravalle circolazione interrotta in via Catavoli e via Vallone per smottamenti. Ieri sera il livello dei torrenti aveva superato il livello di guardia in tutta la piana.

