Capolista a Pistoia: Dika avanti, Trallori ci spera

PISTOIADopo la diffusione dei nomi che il Pd provinciale ha indicato alla direzione regionale, i principali candidati hanno fatto il loro "outing" a livello social. In pole position, secondo i risultati delle prime consultazioni, c’è Riccardo Trallori che vanta anche un passato in consiglio comunale. "Il mio nome è stato quello più citato durante le consultazioni – afferma Trallori sui propri profili social – sono emozionato e onorato, perché sento ancora di più il dovere di dare il massimo per questo territorio. Ringrazio il segretario Marco Mazzanti e la segreteria, tutta, per il lavoro certosino portato avanti in pieno agosto con segretari e amministratori che hanno preso parte alle consultazioni, indipendentemente dalle valutazioni che hanno fatto. Essere al primo posto è una grande emozione, ma non cambia niente: sono semplicemente felice del fatto che tante persone del mio partito, su tutto il territorio, considerino la mia passione e il mio impegno adeguati a poter rappresentare la nostra comunità, assieme ad altre compagne e compagni di viaggio".In attesa dell’ufficialità che dovrà arrivare da Firenze, la campagna elettorale è già in pieno fermento. "Darò convintamente una mano a questa collettività, di cui mi sento parte da sempre, e da cui ho imparato tanto – conclude Trallori – si può ricoprire diversi ruoli, ma lo spirito deve essere sempre quello delle origini, lo stesso di quando si servono piatti alle nostre feste de l’Unità, o di quando, di notte, si vanno ad attaccare i manifesti in campagna elettorale".