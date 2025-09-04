Cantiere in via San Biagio, cambia il senso di marcia in due strade

"I lavori in via San Biagio stanno proseguendo. E’ stata disposta l’inversione del senso di marcia di due vie della zona sino alla fine di ottobre, per agevolare le lavorazioni". Lo ha fatto sapere il vicesindaco Alessio Gargini, a proposito del cantiere attualmente in corso che dovrà portare alla demolizione e al tombamento di via San Biagio. Un cantiere che più volte, recentemente, è stato oggetto di discussione a causa della dilatazione dei tempi delle operazioni, ma che sembra essere ormai entrato a pieno regime. Dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dal direttore dei lavori e dall’impresa, si apprende da un’ordinanza del Comune di Serravalle che: "Si rende necessario provvedere all’emissione di un provvedimento di regolamentazione del traffico veicolare al fine di poter eseguire le lavorazioni in sicurezza e senza pericolo per i fruitori della viabilità interessata". Provvedimenti che sono entrati in vigore proprio ieri e lo rimarranno sino al 31 ottobre prossimo, quando dovrebbe concludersi questa fase del lavoro.

Nel dettaglio, è stata prevista la chiusura di via San Biagio al traffico nel tratto compreso tra il civico numero 2 e l’incrocio con piazza Gramsci, garantendo comunque un passaggio pedonale sul lato est. In via Morelli sarà ripristinato il consueto senso di circolazione secondo la direzione Nord-Sud, mentre in via Traversa Montalbano sarà invertito il senso di marcia. In via Montalbano sarà momentaneamente sospeso il divieto di transito verso Nord, con l’istituzione di un senso unico da Est a Ovest, mentre nel tratto compreso tra via Traversa e via Morelli si procederà unicamente da Ovest a Est. Contestualmente, nella stessa strada, saranno installati anche alcuni dossi omologati per il limite 50 chilometri orari. Verrà sospeso l’obbligo di proseguire diritto all’incrocio con la piazza Gramsci: "Per chi proviene da via Bugigattoli per consentire la svolta a sinistra a tutti i veicoli e non solo ai mezzi di soccorso".

Prevista infine anche l’inversione del senso unico della via Fucini rispetto al senso di marcia abituale, che risulterà pertanto in direzione Sud-Nord.

Giovanni Fiorentino