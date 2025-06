‘Lunedì nero’ a Colle Val d’Elsa. Due importanti cantieri saranno attivi nello spazio di 500 metri

Si annuncia come un lunedì particolarmente complesso (ma, comunque, portatore di novità positive) quello di domani per il traffico di Colle bassa, messo fortemente sotto pressione dalla presenza di due importanti cantieri che opereranno contemporaneamente nei 500 metri di viale dei Mille che separano la rotatoria con via Casabassa e quella dello Spuntone. Un tratto periferico, ma di fondamentale importanza per l’intera viabilità cittadina. Arteria vitale per il quartiere Campolungo e le sue tante attività artigianali, commerciali, sanitarie e sociali, viale dei Mille è anche collegamento privilegiato fra la città e la sua principale frazione, Gracciano, le aree industriali di San Marziale e Pian dell’Olmino e la tangenziale Le Lellere, nonché collettore di tutto il traffico che dalla città si muove in direzione sud e viceversa, costa maremmana compresa. A determinare le criticità saranno l’avvio del cantiere per il rifacimento della grande rotonda con via Casabassa e i lavori all’acquedotto già in corso alla rotatoria Lo Spuntone. Nel primo caso è prevista un breve, ma significativo cambio di direzione del traffico verso il centro, con la chiusura della strada all’altezza della rotatoria Eurospin e la direzione obbligatoria verso via Marco Polo, dalla quale sarà possibile raggiungere anche il polo sociosanitario Asl e rientrare sulla viabilità principale. Poco più avanti, il flusso di mezzi impatterà con il cantiere Acquedotto del Fiora, dove troverà una circolazione ridotta a carreggiata unica e con senso unico alternato alla rotonda dello Spuntone, incrocio sempre trafficatissimo fra le vie Dei Mille, Diaz, Spuntone e tangenziale Lellere. Da un punto di vista puramente viario, la nuova rotonda con via Casabassa funzionerà come la vecchia, disciplinando su quattro direttrici il sempre trafficatissimo incrocio, ma lo farà con maggiori spazi e maggior sicurezza: "Ci sarà un nuovo spartitraffico su viale dei Mille, per migliorare la fluidità del traffico – spiega il vice sindaco Marco Speranza l’assessore – e ci sarà maggior sicurezza per i pedoni, con tre attraversamenti, marciapiedi più ampi, in particolare sul lato dell’ex distributore, ed un percorso pedonale continuo e sicuro tra viale dei Mille e via Marco Polo. La rotonda in sé avrà un diametro di 30 metri, sarà in asse con tutte le direttrici e tutto l’insieme sarà ben visibile anche di notte, grazie ad un’efficiente illuminazione pubblica a led".