L’ultimo saluto ad Alessandro, una benedizione con la famiglia. Lo strazio dopo lo schianto

Agliana (Pistoia), 31 maggio 2025 – Si è svolto ieri pomeriggio l’ultimo saluto ad Alessandro Trovatelli, il ventenne morto morto all’alba di domenica 25 maggio dopo uno spaventoso scontro avvenuto ad Agliana, in via Carlo Marx.

La salma è stata esposta nelle camere mortuarie dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è avvenuta anche una benedizione. Una cerimonia a cui hanno partecipato i famigliari del giovane. Subito dopo il trasferimento per la cremazione.

Alessandro Trovatelli abitava a Badia a Pacciana e lavorava come grafico pubblicitario in un’azienda di Agliana. La notizia della sua morte è piombata sul paesino di Badia a Pacciana la domenica mattina e ha lasciato incredula la piccola comunità di neanche mille abitanti.

Una tragedia immensa quella che si è abbattuta sulla famiglia di Alessandro. Il terribile incidente è avvenuto in via Carlo Marx, la strada Provinciale 6 che è il principale collegamento tra Agliana e Quarrata e che, nel punto dove è avvenuto il tragico impatto, costeggia la via Selva. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat Punto. Il frontale si è verificato con un suv Dr condotto da un uomo di 34 anni, pistoiese, che ora è indagato per omicidio stradale.

Le indagini sono dirette dal sostituto procuratore Giuseppe Grieco e sono affidate ai carabinieri della Stazione di Agliana. La Procura della Repubblica non ha ritenuto necessaria l’autopsia sul corpo del giovane. Insieme ad Alessandro, nell’abitacolo della Punto, c’era una ragazza pistoiese di vent’anni, che è ricoverata al policlinico di Careggi, in prognosi riservata per le gravi ferite riportate in seguito al violento impatto. Le operazioni di soccorso, e quindi dei rilievi necessari, sono state molto lunghe e complesse e hanno richiesto almeno quattro ore. Si sono concluse infatti alle otto di domenica mattina.

Ieri l’ultimo addio al giovane, che è avvenuto in una forma intima, riservata ai famigliari, così come gli stessi hanno voluto. Troppo grande il dolore che li ha travolti in maniera improvvisa ed ineluttabile.