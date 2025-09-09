A caccia di talenti nel canto e nella danza

Entra nel pieno dell’"adolescenza" Talent Busters-l’acchiappatalenti, il format di Toscana Tv ideato e condotto dalla talent-scout pistoiese Elisabetta Branchetti. Quella ai nastri di partenza, infatti, sarà la quattordicesima edizione. Da fine ottobre, con le prime selezioni a White Radio, sino alla finale della primavera 2026, tornerà un appuntamento divenuto un classico per giovani e giovanissimi aspiranti artisti. Per celebrare la crescita del format, Elisabetta ha pensato a tante piccole, grandi novità e pure a un ritorno alle origini: questa edizione avrà quello che lei stessa definisce "finalmente il tassello mancante del puzzle, ovvero la categoria dedicata al ballo", con le specialità Modern, Hip Hop, Break e Latino-Americani. Ricordiamo che sino alla quinta edizione il ballo è stato protagonista. "Poi, per una mera ragione di spazi, nelle successive edizioni ho dovuto metterlo in stand by – ammette Branchetti –, ma ho trovato una splendida location, il Dancing Milleluci di Casalguidi, dove tutti avranno gli spazi giusti per esibirsi: cantanti solisti, band, e ballerini". La novità principale è l’ingresso nella giuria di Cristina Dolfi, già sponsor sostenitore con il marchio Autodemolizioni Dolfi Giampaolo snc: resterà di supporto alla manifestazione e assegnerà il premio per la miglior interpretazione di cover, lei pianista per diletto, col cruccio di non aver studiato al Conservatorio. "Le partnership che hanno aderito sono quattordici, quindi ci saranno moltissimi premi – completa il discorso Branchetti –. Oltre a quelli che metterà in palio il Talent, grazie a Sartoria Musicale di Damiano Innocenti, Isi Produzioni, Area Live, Labella, Voice Academy di Beppe di Figlia, White Radio, Elisir White Radio, 3310 Autori, La Bottega di Koko, Sandro Nerucci Photo, Ely’s Talent Night, Beat Festival, Birrrenai e Campi Beer Festival. "Lo staff che mi affiancherà sarà composto da Alessandro Gori, Giulia Colzi e Gaia Turchi, con una new entry: Elena Biancalani, autrice del libro autobiografico sui disturbi del comportamento alimentare “Voglio Mordere Sempre!“.

"Al timone della conduzione resterò io, affiancata stavolta da una figura femminile il cui nome rivelerò a breve. La giuria – conclude Elisabetta Branchetti – sarà formata da professionisti del settore musicale e del ballo: immancabile, Mary Filizola di Area Live, cantante, insegnante di canto e vocal coach". Non resta, dunque, per gli aspiranti artisti, che iscriversi sul sito ufficiale www.talentbustsersacchiappatalenti.it, compilando l’apposita scheda "partecipa".

Gianluca Barni