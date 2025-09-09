Imparare a usare il defibrillatore. Una serata con la Misericordia

PISTOIAUna serata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione, aperta a tutta la cittadinanza. Giovedì 11 settembre alle 20.40, nella Galleria Nazionale di via Vannucci, si terrà un corso gratuito di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), promosso dalla Misericordia di Pistoia in collaborazione con l’Associazione Galleria Nazionale e i commercianti della zona. L’iniziativa punta a fornire ai partecipanti le competenze di base per affrontare situazioni di emergenza, insegnando le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso corretto del defibrillatore semiautomatico, strumento che può salvare vite se utilizzato tempestivamente.

"Intervenire nei primi minuti è fondamentale – sottolineano i volontari – e vogliamo che chiunque possa sentirsi pronto a farlo". L’evento, gratuito e senza necessità di iscrizione, offrirà dimostrazioni pratiche e la possibilità di esercitarsi con i formatori della Misericordia, che da anni organizzano corsi di primo soccorso e diffondono una cultura della prevenzione. La scelta di ospitare il corso nella Galleria Nazionale non è casuale: un luogo centrale e familiare per la città per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone. In Italia, ogni anno, migliaia di vite potrebbero essere salvate con un intervento rapido e mirato: per questo corsi come questo assumono un valore sociale oltre che formativo. L’obiettivo è creare una rete di cittadini preparati, capaci di intervenire in attesa dei soccorsi, e rendere Pistoia una città sempre più sicura e cardioprotetta.