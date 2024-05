"Stuprata in un furgone alla Stazione". Il racconto choc di una turista

Pisa, 17 maggio 2024 – Una turista irlandese di 39 anni ha denunciato, questa mattina, di avere subito uno stupro all’interno di un van all’alba in zona stazione.

I ricordi della donna sono confusi ma sufficienti per attivare il codice rosso e l’indagine dei carabinieri.

I fatti, secondo quanto riferito dalla vittima, si sarebbero consumati intorno alle 4 di oggi: insieme all’amica giovedì sera ha prima fatto l’aperitivo in un locale e poi è andata a cena in un ristorante del centro per poi proseguire la serata per locali. Sulla vicenda gli investigatori mantengono tuttavia il massimo riserbo senza fornire indicazioni.

A notte fonda, insieme all’amica, ha deciso di fare ritorno all’albergo dove è alloggiata: un hotel vicino alla Stazione ed è qui che la riprende anche una telecamera di videosorveglianza urbana.

E’ l’ultimo ricordo certo della turista. Ha riferito in sede di querela contro ignoti, infatti, di essersi trovata a bordo di un van, pur non sapendo spiegare come ci sia finita, insieme a un uomo di carnagione chiara che abusava di lei.

Dettaglio, peraltro riscontrato anche dai medici del pronto soccorso. E’ stato un passante a ritrovarla in lacrime a bordo strada in via Cattaneo e a dare l’allarme al 112, poi l’arrivo della pattuglia dei carabinieri e il racconto della turista.

Il lavoro degli inquirenti, al momento, si concentra proprio sull’analisi delle telecamere di videosorveglianza urbana della zona del centro storico e fino alla stazione.

Anche perché è proprio una di questa che la immortala nella piazza antistante lo scalo ferroviario ed è proprio spulciando le immagini registrate dagli occhi elettronici che i carabinieri cercheranno di individuare il veicolo a bordo del quale si sarebbe consumata la violenza sessuale. Individuarlo e riuscirne a leggere la targa potrebbe imprimere una svolta decisiva alle indagini per risalire al presunto stupratore.