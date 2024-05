Tentata violenza sessuale in Passeggiata: ragazza aggredita mentre passeggia sul lungomare

Viareggio, 14 maggio 2024 – La tentata violenza sessuale, le botte, le grida e poi l’intervento della polizia municipale a sirene spiegate. Tutto in un ordinario lunedì sul lungomare. Ieri poco dopo le 12 all’altezza del bar Galliano si è consumato un episodio con contorni ancora tutti da chiarire che ha visto protagonisti una giovane versiliese di 26 anni, un uomo del Bangladesh del 1995 (con regolare permesso di soggiorno) e lo zio della ragazza. Secondo un prima, sommaria, ricostruzione dei fatti, la ragazza stava passeggiando sul lungomare dopo esser uscita dal lavoro: ad un certo punto si è sentita spintonare a margine della ciclopista da uno sconosciuto arrivato alle spalle. Lo straniero con un italiano stentato l’ha buttata in una siepe e ha chiaramente espresso una richiesta sessuale ma la giovane è riuscita a divincolarsi e trovare riparo all’interno di Galliano. L’uomo è entrato nel bar ("era visibilmente ubriaco", racconta chi l’ha visto) ha consumato un caffè, ha pagato e non ha neppure preso il resto. Intanto la donna ha chiamato in aiuto lo zio che si è precipitato sul posto.

A quel punto la situazione sarebbe degenerata in una zuffa in pieno giorno in Passeggiata, davanti agli occhi attoniti dei presenti che hanno lanciato l’allarme. Urla e spintoni in quel momento di rabbia e violenza. Grazie all’intervento della municipale – con ulteriore personale chiamato in supporto – i due uomini si sono apparentemente calmati e la vicenda è destinata ad avere ulteriori strascichi. Infatti sia la 26enne che lo straniero (residente a Massarosa) si sono fatti refertare al pronto soccorso. La donna ha presentato denuncia nei confronti del bengalese per tentata violenza sessuale mentre l’uomo ha denunciato il di lei zio asserendo di essere stato pesantemente malmenato.

Fra.Na.