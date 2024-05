Studentessa di 13 anni abusata in gita scolastica: indagati tre ragazzi. Sotto accusa anche due prof

Chianciano Terme (Siena), 14 maggio 2024 – Una ragazzina di 13 anni ha denunciato abusi sessuali che sarebbero in un albergo a Chianciano durante una gita scolastica. A riportarlo è Il Messaggero. Secondo l’accusa, la studentessa sarebbe stata costretta a praticare atti sessuali a un compagno di scuola di un anno più grande, mentre altri due coetanei guardavano. I tre minori ora sono indagati per violenza sessuale.

Al ritorno dalla gita la ragazzina ha raccontato alla madre quanto le era accaduto durante il tour in Toscana. Subito è scattata la denuncia ai carabinieri, con le indagini affidate alla Procura dei Minorenni di Firenze. Nell’inchiesta sono finiti anche due professori, che accompagnavano gli studenti in gita, per omessa vigilanza.

Secondo il racconto della giovane studentessa, i tre ragazzi sarebbero andati nella sua stanza e uno l’avrebbe costretta a praticare degli atti sessuali mentre gli altri due assistevano alla scena. La ragazza ha chiesto aiuto agli altri due studenti presenti in camera, ma da loro nessuna risposta.