Firenze, 15enne denuncia violenza sessuale in albergo durante la gita scolastica

Firenze, 9 maggio 2024 – Una presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta tra domenica e lunedì scorsi in un albergo fiorentino, vittima una quindicenne straniera in gita scolastica nel capoluogo toscano.

Il presunto aggressore sarebbe un giovane, anche lui a Firenze, in gita con la scuola. Il caso è riportato oggi dal Corriere Fiorentino: sul caso, riferisce il quotidiano, indaga la polizia intervenuta all'ospedale dove una insegnante avrebbe accompagnato la 15enne martedì mattina.

Gli agenti sono poi andati all'albergo alla ricerca del presunto aggressore, probabilmente italiano e maggiorenne il quale però era già ripartito da Firenze insieme ai sui compagni con cui era venuto in gita.

La polizia ha acquisito i nominativi dei ragazzi alloggiati nell'hotel e la scientifica preso gli abiti della ragazza per la ricerca del Dna. È il secondo caso di una presunta violenza sessuale a Firenze nel giro di pochi giorni: una turista straniera ventenne nei giorni scorsi si è presentata in ospedale denunciato di essere stata abusata da un giovane, anch'egli straniero, in un appartamento del centro storico di Firenze nella notte tra sabato e domenica scorsi.