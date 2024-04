Firenze: tentata violenza sessuale alla fermata del bus. Arrestato un 19enne

Firenze, 30 aprile 2024 – Nei giorni scorsi la Polizia ha fermato un 19enne di origine straniera, accusato del reato di tentata violenza sessuale aggravata.

La persona fermata si trova ora a Sollicciano, in attesa della convalida della misura pre-cautelare richiesta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze.

L’episodio in questione è avvenuto domenica scorsa, intorno alle 14.30, alla fermata di un bus in un parcheggio del quartiere di Novoli. Secondo quanto ricostruito, una ragazza appena sedicenne è stata avvicinata da un uomo, intento a compiere atti di autoerotismo.

La vittima non è riuscita in alcun modo ad allontanarsi dallo sconosciuto a causa dell’evidente sproporzione fisica. La squallida scena è stata vista anche da alcuni passanti, che per fortuna non sono rimasti indifferenti come spesso avviene, ma sono intervenuti per difendere la ragazzina ed hanno allertato subito il 112.

Immediato l’intervento delle volanti di via Zara, che hanno bloccato l’uomo, poi accompagnato in carcere.