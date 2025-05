Premi: studenti del ‘Galilei-Pacinotti’ vincono il concorso “Ambasciatori d’Europa”

Pisa, 15 maggio 2025 – Lo scorso 14 maggio alcuni studenti della classe 2B AFM dell’I.T.E. ‘Pacinotti’ di Pisa, rappresentato dalla dirigente professoressa Gabriella Giuliani, coordinati dalla professoressa Maria Rosaria Carbone, si sono classificati vincitori del “Concorso Ambasciatori d’Europa 2025 – L’Unione Europea come progetto di pace” bandito dall’AEDE (Association Europeenne Des Enseignants).

Il concorso è un invito ai giovani a pensare all’Europa come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative, facendo loro prendere consapevolezza dei valori di pace e cooperazione dell’Unione Europea e comprendere cosa significhi concretamente essere cittadini europei oggi e nel futuro, in un momento storico in cui guerre e ostilità sono all’ordine del giorno.

Gli studenti che hanno ricevuto l’attestato di ‘Ambasciatore d’Europa 2025” sono: Giulia Novi, che ha scritto una relazione scrupolosa e sistematica tesa all’analisi degli obiettivi del progetto di pace europeo, dell’impatto delle attività dell’Unione, delle sfide affrontate e da affrontare, delle criticità sopravvenute e delle prospettive future; Alessandro Amaronessi, Nicola Bravetti, Luca Fontana, Pietro Martino, Geri Musta, Giovanni Rota, che hanno realizzato insieme con impegno e creatività un video in cui individuano la pace non come un obiettivo da raggiungere una volta per tutte, ma come un traguardo da proteggere ogni giorno.

L’Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE) è un’organizzazione che rappresenta gli insegnanti di tutta Europa e si occupa di promuovere l’educazione, difendere i diritti, favorire la cooperazione europea e l’eccellenza educativa e sostenere gli insegnanti nel loro lavoro. Nella sua attività di promozione dell’educazione come diritto fondamentale, e di sostegno agli insegnanti nel loro lavoro, per migliorare le loro condizioni, un posto di rilievo occupano le attività che favoriscono la cooperazione europea: l’AEDE promuove la cooperazione tra gli insegnanti e le scuole di tutta Europa, per condividere esperienze e buone pratiche.

L’AEDE organizza conferenze e seminari per discutere temi importanti relativi all’educazione e alla formazione degli insegnanti; l’associazione pubblica ricerche e rapporti sulla situazione dell’educazione in Europa e sulle sfide che gli insegnanti devono affrontare; l’AEDE rappresenta gli interessi degli insegnanti europei presso le istituzioni europee e lavora per influenzare le politiche educative a livello europeo. La sede AEDE di Pisa è rappresentata dalla segretaria provinciale avvocato e professoressa Elvira Riccio, che è stata fautrice e motore dell’iniziativa.