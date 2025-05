CNGEI Sezione Scout di Pisa APS si unisce al Sì per il referendum sulla cittadinanza

Pisa, 15 maggio 2025 - Al referendum dell'8 e del 9 giugno, la sezione di Pisa del corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici Italiani (CNGEI), associazione laica di scoutismo attiva da oltre 100 anni nella formazione civica e sociale delle giovani generazioni, aderisce con convinzione al comitato cittadino per il Sì al quesito sulla cittadinanza. "La decisione è una scelta naturale alla luce di anni di esperienze educative nelle comunità locali, e da un confronto costante con la realtà di migliaia di bambini, ragazzi e ragazze che, pur essendo nati o cresciuti in Italia, non vedono riconosciuti i loro diritti fondamentali. La proposta referendaria mira a introdurre criteri più inclusivi per la cittadinanza, in particolare per i minori che hanno completato un ciclo scolastico in Italia o vi sono cresciuti stabilmente fin dalla prima infanzia. Per noi, significa riconoscere come cittadini italiani chi italiano già è, nei fatti e nei valori", spiegano.

"L’adesione della Sezione di Pisa del CNGEI al Comitato cittadino per il Sì nasce dalla piena coerenza di questa battaglia con i nostri principi fondanti: cittadinanza attiva, equità, giustizia sociale e rispetto della dignità di ogni persona. Lo scoutismo laico da sempre si impegna a costruire una società più inclusiva e solidale, in cui ciascuno possa contribuire secondo le proprie capacità, al di là dell’origine anagrafica o della condizione familiare. I nostri gruppi scout, a Pisa e in tutta la penisola, operano ogni giorno in territori dove l’Italia plurale è già una realtà: bambini e ragazzi con background culturali diversi partecipano fianco a fianco alle attività, condividono esperienze di crescita, servizio, amicizia e responsabilità. Li educhiamo come cittadini del mondo, e crediamo sia profondamente ingiusto che a molti di loro sia negato il pieno riconoscimento legale come cittadini italiani".

"Per questo, invitiamo tutti i nostri soci, simpatizzanti, ex scout e cittadini attivi a sostenere con forza il Sì al Referendum. Crediamo che una legge più giusta sulla cittadinanza non sia solo un atto di equità, ma anche un passo necessario per il futuro del nostro Paese, che deve saper valorizzare tutte le sue energie, a partire dai più giovani. Nel prossimo mese, la Sezione di Pisa del CNGEI parteciperà alle iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dal Comitato per il Sì, collaborando con altre realtà civiche, associazioni ed enti locali. Sarà un’occasione per ribadire il nostro impegno educativo e il nostro ruolo nella costruzione di una società democratica e accogliente. Concludiamo ricordando che “lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato” non è solo un motto: è una responsabilità che ci chiama oggi a scelte concrete. Per questo, come scout e come cittadini, diciamo Sì a una cittadinanza più giusta. Sì a un’Italia più inclusiva".