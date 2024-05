Presunte violenze e riti satanici. Assolti, la verità degli imputati

Ora la parola passa agli avvocati degli imputati di presunti, gravissimi abusi, dalle violenze sessuali alla riduzione in schiavitù, che sono stati poi assolti anche in appello il 6 marzo scorso. Una vicenda, al centro marito e moglie, di cui si è occupata la procura di Milano e che era finita anche in televisione, con grande clamore mediatico. Adesso i due avvocati della coppia, Luigi De Mossi e Francesco Poggi, hanno convocato una conferenza stampa il 17 maggio a Milano per parlare del caso come difensori dei coniugi "imputati nel processo penale n° 7518/2021 rgnr tenutosi a Milano e che ha avuto esito positivo, sia in primo grado che in appello".

"Il primo giudizio – recita infatti una nota – si è svolto davanti al giudice dell’udienza preliminare di Milano, a seguito della scelta processuale fatta dalle difese di procedere con rito abbreviato, mentre l’appello si è tenuto avanti alla Corte di Assise di Appello di Milano. Agli assistiti erano stati contestati reati di particolare gravità e che hanno suscitato attenzione e interesse da parte dell’opinione pubblica, quali riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù con rapporti sessuali e violenza sessuale di gruppo effettuati su di una donna, inoltre venivano contestati episodi in cui la parte offesa sarebbe stata picchiata e costretta a partecipare, quale vittima, a riti satanici. I fatti oggetto del processo sarebbero avvenuti dal 2000 fino al 20 maggio 2015". I due avvocati sottolineano "che entrambi i gradi di giudizio hanno avuto lo stesso esito favorevole agli imputati e conclusioni analoghe: il primo grado è stato definito con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e l’appello ha confermato la sentenza di primo grado. In ragione del clamore mediatico che si è verificato prima della conclusione dei due gradi di giudizio i difensori degli imputati chiedono la partecipazione a tutti gli operatori alla conferenza stampa" che si svolgerà il 17 maggio nel capoluogo lombardo "avente ad oggetto il processo svoltosi a Milano e tutte le vicende che già erano state attenzionate e indagate da procure e tribunali in varie sedi d’Italia negli anni precedenti".