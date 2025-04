Tutte le sorprese dell’Agrifiera 115. Ponte fra tradizione e innovazione

di Enrico Mattia Del Punta

SAN GIULIANO TERME

Sarà un’Agrifiera sempre più rinnovata quella che dal 23 aprile al 4 maggio tornerà ad animare il Parco della Pace di Pontasserchio. Durante la presentazione ufficiale della 115ª edizione di una delle manifestazioni più longeve e partecipate del territorio, che si è svolta ieri alla Locanda Sant’Agata, sono state illustrate le principali novità.

"Il parco è stato oggetto di una serie di interventi di manutenzione: potature, revisione delle staccionate, cura delle alberature – ha spiegato il sindaco Matteo Cecchelli –. L’Agrifiera è stata inserita nell’elenco delle fiere regionali riconosciute dalla Regione Toscana: un riconoscimento che ci rende orgogliosi".

L’edizione 2025 aprirà tutti i giorni dalle 10 alle 20, ma tra le novità di quest’anno ci sarà anche l’apertura serale in sei date, con spettacoli musicali e Dj del territorio. Il 30 aprile è atteso il comico e tiktoker Gabriele Puccetti. Per tutte le serate sarà attiva un’area street food con circa nove banchi (altra novità di quest’anno). "Abbiamo dedicato particolare attenzione ai giovani, ma anche alla tradizione, al territorio e all’ambiente – ha dichiarato l’assessora con delega all’Agrifiera, Roberta Paolicchi –. Prosegue la collaborazione con l’Università di Pisa e la Scuola Superiore Sant’Anna, con eventi anche decentrati, fuori dal Parco della Pace, dove si parlerà di verde urbano e benessere, anche con l’epatologo Ferruccio Bonino".

Tra gli appuntamenti più attesi, il 25 aprile a mezzogiorno è previsto il sorvolo degli aerei dell’Aeroclub di Pisa, che per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione formeranno in cielo un tricolore con fumogeni colorati. Per i sette giorni festivi della manifestazione sarà attivo un servizio navetta gratuito, con collegamenti da piazzale Metastasio alla Fontina e da via Verri a San Giuliano.

Tre le mostre principali: l’esposizione di Sasun Sargsyan, artista afghano residente a San Giuliano e selezionato tra i 100 migliori artisti al mondo a Dubai, con dieci lavori in legno; e una selezione di 20 scatti astronomici a cura del gruppo Astrofili di Pisa. Confermato anche il tradizionale concorso per la miglior torta co’ bischeri. Cambia invece la sfilata inaugurale, che non partirà più dal Teatro Rossini (attualmente chiuso), ma direttamente dal Parco della Pace, con un nuovo percorso.

Alla conferenza stampa erano presenti anche l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazi, che ha evidenziato il forte impegno sulla sostenibilità, e il presidente del Festival della Robotica, Mauro Ferrari, che ha annunciato la partecipazione del Festival, che anche quest’anno porterà i padiglioni dedicati alla robotica e alla digitalizzazione.