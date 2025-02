Occhio alle truffe, anziani nel mirino: carabinieri intensificano la lotta

Pisa, 10 febbraio 2025 – Le vittime, oltre a subire un danno economico, affrontano spesso anche un profondo trauma psicologico. Il senso di vergogna e la paura di essere giudicati portano molti anziani a non denunciare quanto accaduto, contribuendo al successo di questi raggiri. L’Arma dei Carabinieri del comando provinciale di Pisa è impegnata in una lotta senza sosta contro le truffe telefoniche, un fenomeno in continua crescita che colpisce soprattutto gli anziani.

I truffatori, sempre più astuti, utilizzano nuove tecniche di raggiro, come lo “Spoofing”, per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro e beni. Lo “Spoofing” è una tecnica informatica che permette ai truffatori di falsificare il numero di telefono visualizzato dalla vittima, facendo apparire una chiamata proveniente da un numero di telefono diverso da quello reali. Sempre più spesso c’è un truffatore che, per guadagnare la fiducia della vittima, si spaccia per un carabiniere. Anche ricorrendo a stratagemmi informatici – appunto – che fanno sì che il numero di telefono che compare a chi riceve la chiamata corrisponda a quello di una caserma (ma in realtà è un falso) creando un senso di autorità e urgenza nella vittima. I truffatori, in alcuni casi, operano da vere e prorpie centrali telefonicche: una sorta di call center da cui far partire fino a 400 chiamate al giorno

Per contrastare questo fenomeno, i carabinieri hanno intensificato la loro campagna di informazione e prevenzione, attraverso incontri con la popolazione anziana e distribuzione di materiale informativo. Grazie a questa iniziativa, sono state sventate diverse truffe nell’ultima settimana, a dimostrazione dell’importanza della sensibilizzazione e della conoscenza.

L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini, soprattutto gli anziani, alla massima prudenza e ricorda alcuni consigli utili per difendersi: non fidarsi di chiamate che richiedono denaro o dati personali, soprattutto se provenienti da numeri sconosciuti o spacciandosi per autorità; verificare sempre l’identità del chiamante, contattando direttamente l’ente o la persona che dice di rappresentare; non fornire mai codici di accesso, password o informazioni bancarie al telefono. In caso di dubbi fondamentale contattare immediatamente il 112 o recarsi presso la stazione dei carabinieri più vicina. Il comando provinciale dei carabinieri di Pisa sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini e invita a segnalare ogni tentativo di truffa. Solo attraverso un impegno congiunto è possibile contrastare efficacemente questo odioso crimine che approfitta dei più deboli.