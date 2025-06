Tragedia in piazza. Trovato morto un 38enne italiano

Tragedia in San Giusto: un giovane è stato trovato morto su una panchina ieri pomeriggio. Un passante, intorno alle 15, ha lanciato l’allarme per un uomo esanime in Piazza Giusti, nel quartiere dell’aeroporto. Ha chiamato il Numero unico di emergenza (il 112 Nue) che ha allertato i carabinieri di Pisa e il 118. La centrale operativa ha inviato la Misericordia di Cascina sul posto il cui medico ha constatato il decesso. Da una prima valutazione, il giovane era già deceduto da ore. Gli uomini dell’Arma hanno atteso il via libera del sostituto procuratore di turno, Miriam Pamela Romano, che ha disposto il trasferimento del corpo a Medicina legale.

L’uomo è stato identificato attraverso i documenti: è un 38enne, originario di Palermo, ma abitante ufficialmente a Ponsacco, anche se non avrebbe una residenza fissa.

Si indaga adesso sulle cause della morte, data anche la giovane età. La salma è stata quindi rimossa da Pages (Pubblica assistenza di Pisa) e portata a Medicina legale dove nei prossimi giorni sarà fatta l’autopsia. Sul corpo dell’uomo non c’erano segni evidenti o ferite che si possano ricondurre ad aggressioni o colluttazioni. L’esame sarà esterno e interno, ma si faranno anche approfondimenti tossicologici per capire se il 38enne possa aver assunto qualche sostanza che ne abbia provocato poi la morte. Secondo quanto ricostruito, il giovane, quando è stato rinvenuto, era già deceduto da alcune ore, sarà l’esame autoptico a stabile con certezza quando. I militari, mentre stiamo scrivendo, stanno cercando di contattare la famiglia.

Antonia Casini